Отечественный бронетранспортер Oncilla-Shturm будет помогать ВСУ: чем он особенный

Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию бронетранспортер отечественного производства Oncilla-Shturm, предназначенный для выполнения широкого спектра задач.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков. Машина оснащена автоматической коробкой передач и турбодизельным двигателем, которые в сочетании дают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса горючего хватает более чем на 700 км пути.

В Минобороны отметили, что броня и конструктивная особенность Oncilla-Shturm обеспечивают защиту экипажа и десанта при обстреле из стрелкового оружия, обломках и наезде на взрывоопасные предметы.

Стандартное оборудование бронетранспортера включает в себя автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения, фильтровентиляционную систему, лебедку.

Вооружение Oncilla-Shturm – дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом. Кроме того, бронетранспортер может производиться в нескольких модификациях.

"Отечественная бронемашина Oncilla-Shturm демонстрирует прогресс Украины в создании техники, отвечающей современным потребностям поля боя. Ее надежность и функциональность позволяют нашим военным выполнять боевые задачи в условиях высокой сложности, обеспечивая защиту личного состава и эффективность операций", — подчеркнул замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Недавно Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Сил обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Это бронированное транспортное средство мультифункциональное и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами.