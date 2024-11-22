Минобороны допустило к эксплуатации в войсках вездеход-амфибию Argo Aurora

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках вездеход-амфибию Argo Aurora. Это многофункциональная машина, предназначенная для использования в экстремальных условиях.

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Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Характеристики Argo Aurora

Согласно сообщению Минобороны, четырехосное транспортное средство можно использовать для передвижения по местности со сложным рельефом. Благодаря ему можно уверенно двигаться по сыпучим грунтам, крутым склонам, густому подлеску. Кроме того, вездеход одолевает водные препятствия и заболоченные участки местности.

В ведомстве отмечают, что мощности этой машины достаточно, чтобы перевозить до 500 кг груза.

Добавим, что производители и разработчики образцов вооружения и военной техники, у которых есть вопросы по процессу кодификации, могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на электронную почту: [email protected].

Напомним, недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Это бронированное транспортное средство мультифункциональное и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами.

Также сообщалось, что ведомство официально допустило к использованию в Вооруженных силах Украины уникальный вездеход-амфибию "ТАХА", разработанный украинскими инженерами.