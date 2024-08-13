Минобороны кодифицировало около 20 образцов бронемашин для военных

С начала широкомасштабного вторжения России Министерство обороны Украины официально зарегистрировало, внесло в свой реестр и допустило в эксплуатацию около 20 образцов боевых бронированных машин, созданных по принципу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), обеспечивающих защиту от мин и засад.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эти бронемашины отличаются усиленной баллистической защитой корпуса и специальной конструкцией, позволяющей рассеивать энергию взрыва мин или самодельных взрывных устройств.

Они оснащены амортизационными сиденьями для экипажа и десанта, что дополнительно повышает уровень безопасности.

Допущенные к использованию образцы MRAP были созданы как международными оборонными концернами из США, Великобритании, Австралии и Турции, так и украинскими производителями.

Новые бронемашины значительно повысят защиту личного состава украинских военных во время боевых действий.

Минобороны кодифицировало специальную легкую автомототехнику

Заметим, что за 6 месяцев 2024 Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде.

В число кодифицированных образцов входит продукция известных производителей вездеходной легкой автомототехники из США, Азии и Европы.

В частности, среди новых образцов есть баги (небольшие легкие автомобили высокой проходимости), мотоциклы с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексоцикли.

Добавим, что также с начала полномасштабной войны РФ Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок . Треть из них – украинского производства.