Минобороны допустило к эксплуатации 70 новых боеприпасов для БПЛА

С начала 2024 Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации 70 новых боеприпасов для беспилотников. В частности, около 20 новых боеприпасов для беспилотников были кодифицированы и допущены к эксплуатации в июле.

Об этом сообщила прессслужба Минобороны.

Отмечается, что среди новых образцов есть обломочно-фугасные, кумулятивные, комбинированного действия и многоцелевые боеприпасы, различающиеся по весу: от нескольких сотен граммов до нескольких килограммов.

В ведомстве добавляют, что боеприпасы для БПЛА применяются для поражения вражеской техники, фортификаций и борьбы с живой силой врага, находящегося на открытой местности и в специально обустроенных углублениях, укреплениях или внутри боевой техники.

"Роль воздушных беспилотных комплексов на поле боя растет. Отечественный сектор ОПК динамично реагирует на нужды войска и увеличивает объемы производства БПАК разных типов и назначения, активно разрабатывает новые модели беспилотников, а также расширяет номенклатуру боеприпасов для разных типов БПЛА", — подчеркнули в Минобороны.

Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе

В 2024 году Украина сравнялась с Россией по количеству производимых ударных беспилотников, которые по своим техническим характеристикам похожи на иранские дроны-камикадзе.

Украина запустила в серийное производство свои дальнобойные ударные дроны. В настоящее время они поражают вражеские стратегические объекты на расстоянии более 1000 км.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Теперь предприятия, производящие дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.

Президент Владимир Зеленский поставил перед Украиной цель в 2024 году выработать один миллион беспилотных летательных аппаратов с видом от первого лица (FPV), которые дешевы в изготовлении и имеют огромное количество вооружений обеих сторон на фронте.

Также в 2024 году Украина изготовит тысячи беспилотников большой дальности, способных наносить глубокие удары по России, и уже имеет до 10 компаний, производящих дроны, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, как замечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должна увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.