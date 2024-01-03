В 2024 году Украина увеличит военное производство в 6 раз, - Шмигаль

В 2024 году Украина должна увеличить мощности оборонно-промышленного комплекса в 6 раз. Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

"Производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли втрое. Амбициозная цель на текущий год — рост в шесть раз. Это означает больше дронов, больше снарядов, больше патронов и бронированной техники для наших военных", - сообщил Шмигаль.

По его словам, в этом году в планах правительства потратить более 750 млрд грн на выплаты военнослужащим. Более 265 млрд грн – на закупку, производство и ремонт вооружения.

Напомним, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что за 2023 год существенно нарастило собственное производство снарядов и дронов. В частности, производство снарядов за прошлый год выросло в несколько раз по сравнению с 2022 годом. Также украинский ВПК производит тысячи дронов в месяц. В то же время министр отметил, что страна остается зависимой от поставок партнеров.