В 2024 Україна збільшить військове виробництво в 6 разів, - Шмигаль

У 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів. Про це під час засідання Уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік — зростання ушестеро. Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів та броньованої техніки для наших військових", - повідомив Шмигаль.

За його словами, цього року в планах Уряду витратити понад 750 млрд грн на виплати військовослужбовцям. Понад 265 млрд грн — на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.

Нагадаємо, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів. Зокрема виробництво снарядів за минулий рік зросло в кілька разів порівняно з 2022 роком. Також український ВПК виробляє тисячі дронів на місяць. Водночас міністр зазначив, що країна залишається залежною від поставок партнерів.