В следующем году в Украине произведут миллион дронов - Зеленский

Украина на государственном уровне должна наладить массовый выпуск дронов и боеприпасов, стандартизованных к ним. В следующем году государство сделает все возможное, чтобы изготовить и поставить в ВСУ один миллион украинских дронов.

Об этом на пресс-конференции рассказал президент Владимир Зеленский.

"Я положительно отношусь к увеличению производства и дронов и специальных подразделений. (…) Что касается производства дронов в следующем году… мы произведем миллион. Ну, мы сделаем все, чтобы так оно и было. Я знаю, что так оно и будет", - заметил он.

Кроме того, Зеленский добавил, что в Украине нужно создать новую инфраструктуру по управлению дронами. Но побороть такие логистические "черные дыры", в которых способны исчезать целые партии отправляемой на фронт техники.

"Должна быть инфраструктура по управлению дронами. Лучшая, не советская, а очень-очень простая, чтобы использовать (дроны можно было – ред.) очень быстро. У меня была сейчас ставка и я хотел понять… Один из ключевых вопросов было производство дронов и снабжение Очень не нравится, когда логистически у нас остаются бюрократические советские процессы, когда 26 тысяч дронов со склада не доехали до ВСУ. Я просто в шоке, как может не доехать до фронта то, что было сделано нами", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "мы поборем логистику" и ВСУ будут получать в бригады отечественные дроны без пауз.

Производство оружия в Украине

Отметим, сейчас Украина производит аналог иранских дронов, известных как "шахеды", а также имеет в серийном производстве беспилотник-камикадзе, способный лететь на расстояние до 1000 километров. Эти беспилотники производятся и используются Силами обороны, а также были задействованы в военных операциях.

Министерством обороны Украины с начала полномасштабной войны принято на вооружение 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов.

Увеличение производства дронов, скорее всего, направлено на компенсацию недостатка артиллерийских снарядов 155 калибра, которые передают Украине ее союзники.

Что касается артиллерии, то, по словам Зеленского, с выстрелами пока очень сложно, поскольку Украине не хватает снарядов 155 калибра, а наладить их производство на территории нашего государства технологически достаточно сложно. Следует создавать новые производственные линии. При этом, для их производства требуется порох, которых сейчас дефицитный.

В то же время, Украина договорилась с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве боеприпасов калибра 155 миллиметров.

"Чтобы начать это производство, нам нужны технологии, которыми обладают наши партнеры. Украина никогда не производила эти калибры, вы это знаете. Поэтому чем раньше мы начинаем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны", - рассказал министр. вопросов стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.