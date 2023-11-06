В Украине начали производить аналог иранских дронов "шахед"

Украина производит аналог иранских дронов, известных как "шахеды", а также имеет в серийном производстве беспилотник-камикадзе, способный лететь на расстояние до 1000 километров.

Об этом рассказал в интервью "Экономической правде" генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

По его словам, эти беспилотники производятся и используются Силами обороны, а также были задействованы в военных операциях.

Сметанин отметил, что Украина производит несколько типов беспилотников, включая аналог "шахеда". В то же время Украина разрабатывает и более мощные модели с впечатляющими характеристиками, превышающими возможности "шахедов".

Одним из таких есть беспилотник с рекордной дальностью боевого вылета, которая составляет примерно 1000 километров. Он уже прошел успешные испытания.

Также он добавил, что компания совместно с иностранными партнерами производит FPV-дроны и оказывает помощь частным фирмам в масштабировании их разработок, включая сделки по лицензионному производству моделей от крупных компаний.

Производство дронов в Украине

Заметим, 10 октября Кабмин упростил импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это позволит нарастить выпуск беспилотников.

Также правительство запустило в июле экспериментальный проект, предусматривающий упрощение в сфере государственного экспортного контроля над ввозом товаров, необходимых для масштабного выпуска дронов.

Министерством обороны Украины с начала полномасштабной войны принято на вооружение 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что украинский ВПК уже в скором времени станет одним из основных мировых игроков, поскольку именно его военная техника прошла уникальное боевое испытание.