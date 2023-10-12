Украина выкупает 60% всего мирового производства дронов Mavic – премьер-министр

Для противостояния российской агрессии, Украина активно использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе китайского производства. Например, Украина покупает 60% от общих объемов дронов китайской компании Mavic, не считая других закупок БПЛА.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе Киевского международного экономического форума.

"В этом году мы дополнительно 40 миллиардов гривен направили на закупку дронов. Это дроны украинского и иностранного производства. Украина выкупает 60% всего мирового производства Mavic ", - отметил глава правительства.

По его словам, помимо импорта Украина самостоятельно производит линейку мощных БПЛА, которые сегодня совершают "определенные технологические прорывы".

Премьер-министр подчеркнул, что правительство пытается облегчить и ускорить создание украинского рынка дронов и аналогично занимается стимулированием прорывов в других сферах ВПК и промышленности, инвестирует в технологии двойного назначения.

"Будем продолжать это делать, то есть инвестировать сегодня в "милитари" – это перспективное дело. Кроме того, что она формирует экономику военного времени, она также повлияет на экономику будущего", - подытожил Денис Шмигаль.

Напомним, 10 октября Кабмин упростил импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это позволит нарастить выпуск беспилотников.

Также правительство запустило в июле экспериментальный проект, предусматривающий упрощение в сфере государственного экспортного контроля над ввозом товаров, необходимых для масштабного выпуска дронов.

В марте Кабмин одобрил экспериментальный проект по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем отечественного производства и утвердил порядок этого проекта.

В феврале же Кабмин упростил импорт в Украину ряда товаров военного назначения и двойного использования, убрав проблему экспертного контроля беспилотников и комплектующих к ним.