Кабмін звільнив від спецдозволів імпорт БПЛА та низки інших товарів військового призначення

Кабінет міністрів спростив імпорт до України товарів військового призначення та подвійного використання. Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 14 лютого.

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Відповідні зміни внесено до переліку товарів, на імпорт яких під час війни не поширюється дія закону про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання. Таким чином, вони тепер зможуть імпортуватися як фізичними, так і юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю.

Як повідомляють в Міністерстві економіки, яке разом з Міністерством цифрової трансформації розробляло документ, до списку, зокрема, було додали такі товарні позиції:

- безпілотні літальні апарати, їх комплектуючі, засоби керування;

- роботи, контролери роботів, спеціально призначені для військового використання;

- апаратура керування вогнем;

- камери, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї;

- засоби зв'язку, Data Link;

- глушники, з'ємні обойми;

- парашути та параплани;

- засоби розмінування;

- обладнання радіопротидії або обладнання для боротьби з радіопротидією (в тому числі антидронові рушниці);

- польові генератори, спеціально призначені або модифіковані для військового використання;

- програмне забезпечення воєнного призначення;

- спеціалізоване обладнання для військової підготовки або для імітації військових сценаріїв;

- технології для розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення.

Також постанова надає можливість за необхідністю отримати міжнародний імпортний сертифікат чи інший документ про гарантію за вказаною групою товарів від Державної служби експортного контролю.

Разом з тим, дозвіл Держслужби експортного контролю лишається необхідним для ввезення військових товарів летальної дії, таких як:

- гармати, гаубиці, артилерійська зброя, міномети, протитанкова зброя, пускові установки, військові вогнемети, гвинтівки, гладкоствольна та нарізна зброя, безвідкатні гармати, боєприпаси, бомби, торпеди, керовані та некеровані ракети, гранати, міни, вибухівка, танки, літаки, надводні й підводні військові кораблі;

- хімічна, бактеріологічна, біологічна зброя, бойові отруйні речовини;

- лазерні системи, спеціально призначені для руйнування цілі;

- ядерні енергетичні чи силові установки, у тому числі ядерні реактори військового призначення.



Як зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, рішення сприятиме оперативному забезпеченню Збройних сил України необхідними для відсічі російській агресії сучасними приладами та технікою, а також має надати поштовх для розвитку вітчизняного виробництва оборонної продукції, зокрема виготовлення безпілотників.

Нагадаємо також, що на початку січня уряд спростив ввезення в Україну дронів цивільного та подвійного призначення, скасувавши необхідність отримання для цього гарантійних листів кінцевого споживача.

Джерело фото: ua.depositphotos.com