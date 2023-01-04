Кабмін спростив ввезення дронів, касок і бронежилетів на час воєнного стану

На час дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги – засобів індивідуального захисту, товарів для їх виробництва, безпілотників і їх частин - здійснюється за місцем перетину митного кордону.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів № 174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану", ініційовані Міністерством економіки спільно з Міністерством оборони і Збройними Силами України та були підтримані Урядом.

Зокрема, документом визначено, що перевізник заповнює та подає в паперовій або електронній формі декларацію на відповідний товар. У переліку такої гуманітарної допомоги - безпілотні літальні апарати, їх частини цивільного призначення та подвійного використання від донорів.

Також каски і бронежилети, виготовлені відповідно до технічних умов, військових стандартів, стандартів НАТО, нитки і тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів.

Крім того, у новій редакції постанови скасовуються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та необхідність оформлення гарантійних листів.

"Таким чином буде вирішено ситуацію, коли волонтери мали проблеми із ввезенням в Україну звичайних цивільних дронів та дронів подвійного використання - ніхто не буде вимагати від них додаткових документів, у тому числі - гарантійних листів. Прийняття постанови сприятиме реалізації спрощеного порядку ввезення в Україну таких товарів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Раніше уряд спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів. Так, Кабінет міністрів прийняв рішення дозволити продаж генераторів, акумуляторів та інших схожих пристроїв без вимог технічного регламенту. Спрощення вимог запровадили для подолання критичної ситуації в енергетиці.