Історія ELF Systems: агродрон, котрий став розвідувальним безпілотником

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Не дивлячись на війну бізнес продовжує працювати, підтримуючи українську економіку та бюджет. Доки одні релокують підриємства з прифронтових зон в більш безпечні регіони, інші перекваліфіковують свой мирний бізнес для потреб армії.

До повномасштабної війни харківська компанія ELF Systems займалась виробництвом безпілотників для потреб українського агросектору. Після російського вторгнення компанія перепрофілювала свій БПЛА для потреб військових створивши розвідувальний безпілотник котрий, за твердженням розробників, майже неможливо перехопити засобами радіоелектронної боротьби та протидронними рушницями.

За свою коротку кар’єру БПЛА “Ельф” зробив два бойових вильота, один з котрий прийшовся на російський Бєлгород. Там безпілотник засік російську ракетну систему С-300, котра невдовзі була успішно знищена.

Зараз ELF Systems має амбіції перетворення на повноцінне оборонне підприємство: власники ведуть переговори з Міністерством оборони щодо прийняття їх “Ельфа” на озброєння української армії, збільшують серійне виробництво БПЛА, а також експериментують з виробництвом дронів-камікадзе.

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Від геодезії до військової розвідки

Після російського вторгнення партнери як і багато інших підприємців влилися у волонтерський рух та стали закуповувати оснащення для харківських військових. Одночасно з цим, розуміючи роль безпілотників у війнах нового покоління та попит на БПЛА з боку військових, Ряполов вирішив переобладнати свої агродрони для потреб армії.

Сьогоднішній склад команди ELF Systems на фоні безпілотника "Ельф". Зліва направо: Сергій Ряполов, Денис Чухліб, Денис Любченко, Володимир Варванський.

Одного разу шукаючи велику партію термобілизни для військових Ряполов познайомився з такими ж волонтерами киянами Денисом Любченко та Денисом Чухлібом. До великої війни Любченко працював помічником депутата Верховної Ради, а Чухліб будував будинки, однак після вторгнення, коли ціни на військове оснащення миттєво злетіли, хлопці стали допомагати волонтерам знаходити потрібні для армії речі без посередників за прийнятними цінами та організовували їх доставку з Туреччини.

Після того, як Ряполов в одній з розмов озвучив Любченко та Чухлібу свою ідею з переобладнання безпілотника на потреби військових хлопці також цим захопилися і попросилися до команди. Так кияни стали партнерами в харківській компанії виробників дронів, взявши на себе обов’язки з пошуку інвестицій, маркетингу та перемовин з потенційними покупцями, а також стали вести сторінку БПЛА "Ельф" в Інстаграмі. Тоді як харків’яни зосередились на розробці та виробництві БПЛА.

Від ідеї до повноцінних бойових вильотів пройшло декілька місяців. На момент початку війни у компанії вже був корпус аграного безпілотника, котрий літав над українськими полями вже 8 років. Однак “начинку” БПЛА довелося модифікувати під потреби військових.

Зараз “Ельф” може працює в двох режимах. Перший режим — це режим фотольоту при якому БПЛА програмують на певний курс польоту і вже після обльоту знімають данні з його камери. Другий режим — це режим при котрому оператор керує БПЛА та бачить данні з камери в реальному часі.

За словами партнера ELF Systems Дениса Чухліба, основними перевагами безпілотника “Ельф” над його аналогами є ціна, надійність, легкість запуску та можливість ремонту в польових умовах. Однією з конструктивних особливостей безпілотника є те, що при старті та посадці його камера знаходиться в верхній частині. У польоті БПЛА міняє перевертається на 180 градусів і вже так веде зйомку. Це дозволяє мінімізувати пошкодження такої важливої частини дрона як лінза.

Безпілотник "Ельф"

Однак головною “фішкою” цього БПЛА, за словами розробників, є те, що його майже неможливо перехопити антидронними рушницями, та більшістю російських засобів радіоелектронної боротьби. А сам “Ельф” може виявляти засоби радіоелектронної боротьби противника та надсилати оператору данні про їх місце знаходження з точністю до 500 метрів.

При переоснащенні “Ельфа” під потреби військових розробники вбудували в його корпус систему супутникової навігації GNSS. Комплекс базується на сучасних рішеннях канадських компаній “NovAntel Inc” та “Tallysman Wireless”. В якості приймача використовується надійний багаточастотний та багатосистемний модуль зі спеціальним алгоритмом високої доступності. Разом з надлегкою антеною типу “Helix” це дозволяє забезпечити забезпечити точність визначення потокових координат навіть в умовах роботи ворожої РЕБ.

“Ельф” неможливо перехопити антидронними рушницями та майже всіма наявними у росіян засобами радіоелектронної боротьби. Єдине, що може зашкодити нашому БПЛА це новітня російська система радіоелектронної розвідки “Синтез”, котрих у росіян за нашими даними дуже мало, близько трьох одиниць. Однак для знешкодження нашого безпілотника “Синтезу” доведеться вести БПЛА 10 км, що дасть можливість для визначення місця знаходження установки та її подальшої ліквідації”, - каже Чухліб.

Доопрацьований під потреби армії БПЛА восени пройшов випробування на полігоні, а уже в жовтні зробив свій перший політ над російським Бєлгородом. Під час цього польоту безпілотник засік сигнал, що був схожий на російську військову радіолокаційну станцію, але пізніше виявилось, що за цими координатами знаходиться ракетна установка С-300, котру невдовзі вдалося знищити.

Від волонтерства до оборонного підприємства

Історія переоснащення аграрного безпілотника під потреби військових це історія швидше про волонтерство, а не про бізнес. ELF Systems. Наразі компанія живе за рахунок заощаджень, що були накопичені її власниками за 8 років роботи на агросектор.

Виробляють БПЛА Ельф невеликою командою в 15 робітників, здебільшого це конструктори та інженери. Зараз підприємство виробляє 15 БПЛА “Ельф” на місяць, а найближчим часом буде виготовляти 30 безпілотників. До березня планується збільшити випуск розвідувальних БПЛА до 50 в місяць. До того ж зараз тестуються прототипи вітчизняних дронів-камікадзе, котрі за словами розробників, будуть не гіршими за імпортні аналоги, але коштуватимуть дешевше.

Дані з камери БПЛА в небі над Україною

Зараз компанія активно шукає можливість залучення нових інвестицій для розширення виробництва. Один з молодших партнерів Денис Любченко, каже що за час війни в модернізацію виробництва вклали 200 тисяч доларів, а зараз для розширення виробництва партнерам потрібно ще 250-300 тисяч.

“Ми зараз шукаємо, ще одного партнера до нас в команду, котрий міг би вкласти ці кошти. В основному орієнтуємося не на інвестфонди та великі компанії, а таких же як і ми підприємців-патріотів. Звісно у нас в планах є розширення лінійки, тому в перспективі нам може знадобитися більше грошей”, - каже Любченко.

Виробництво дронів не дивлячись на війну залишилося в Харкові, а партнери не думають про релокацію. Комплектуючі для дронів закуповують в ЄС та США звідки їх доставляють до Харкова.

Чухліб каже, що американські постачальники симпатизують Україні та часто допомагають харківській компанії навіть там де вони могли б цього не робити з комерційних міркувань.

Поставити безпілотники харківським військовим було не важко. В Харкові знали ELF Systems та їх власників, до того ж стали в пригоді контакти напрацьовані за час волонтерства. Однак коли зайшла мова про те, щоб “Ельфа” взяли на озброєння ЗСУ, компанії довелося зіштовхнутися з бюрократичними процедурами.

“Є багато паперів, багато інстанцій та дуже багато розмов. Зараз ми досі знаходимося в процесі проходження процедур Міністерства оборони. Хоча розповідають, що зараз усе значно спростилося і раніше було важче. До того ж ми працюємо виключно через офіційні канали”, - говорить Любченко.

Однак в майбутнє партнери дивляться з оптимізмом. Роль безпілотних літальних апаратів у військових конфліктах сьогодення лише зростає, як і зростають оборонні видатки країн у всьому світі. Тож попит на нові безпілотники в найближчому майбутньому зростатиме як і попит на керовані боєприпаси. Через це компанія, що після військової агресії була вимушена перепрофілюватися на оборонне підприємство швидше за все залишиться працювати в оборонному секторі навіть після закінчення війни.