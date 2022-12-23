История ELF Systems: агродрон, который стал разведывательным беспилотником

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Несмотря на войну, бизнес продолжает работать, поддерживая украинскую экономику и бюджет. Пока одни релоцируют предприятия из прифронтовых зон в более безопасные регионы, другие переквалифицируют мирный бизнес для нужд армии.

До полномасштабной войны харьковская компания ELF Systems занималась производством беспилотников для нужд украинского агросектора. После российского вторжения компания перепрофилировала свой БПЛА для военных потребностей создав разведывательный беспилотник который, по утверждению разработчиков, почти невозможно перехватить средствами радиоэлектронной борьбы и противодронными ружьями.

За свою короткую карьеру БПЛА "Эльф" совершил два боевых вылета, один из пришедшихся на российский Белгород. Там беспилотник засек российскую ракетную систему С-300, которая вскоре была успешно уничтожена.

Сейчас ELF Systems имеет амбиции превращения в полноценное оборонное предприятие: владельцы ведут переговоры с Министерством обороны по принятию их "Эльфа" на вооружение украинской армии, увеличивают серийное производство БПЛА, а также экспериментируют с производством дронов-камикадзе .

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От геодезии до военной разведки

После российского вторжения партнеры, как и многие другие предприниматели, влились в волонтерское движение и стали закупать оборудование для харьковских военных. Одновременно, понимая роль беспилотников в войнах нового поколения и спрос на БПЛА со стороны военных, Ряполов решил переоборудовать свои агродроны для нужд армии.

Сегодняшний состав команды ELF Systems на фоне беспилотника "Эльф". Слева направо: Сергей Ряполов, Денис Чухлеб, Денис Любченко, Владимир Варванский.

Однажды в поисках большой партии термобелья для военных Ряполов познакомился с такими же волонтерами киевлянами Денисом Любченко и Денисом Чухлебом. До Великой войны Любченко работал помощником депутата Верховной Рады, а Чухлеб строил дома, однако после вторжения, когда цены на военное оснащение мгновенно взлетели, ребята стали помогать волонтерам находить нужные для армии вещи без посредников по приемлемым ценам и организовывали их доставку из Турции.

После того, как Ряполов в одном из разговоров озвучил Любченко и Чухлебу свою идею по переоборудованию беспилотника на нужды военных, ребята также этим увлеклись и попросились в команду. Так киевляне стали партнерами в харьковской компании производителей дронов, взяв на себя обязанности по поиску инвестиций, маркетинга и переговоров с потенциальными покупателями, а также стали вести страницу БПЛА "Эльф" в Инстаграмме. В то время как харьковчане сосредоточились на разработке и производстве БПЛА.

От идеи до полноценных боевых вылетов прошло несколько месяцев. К моменту начала войны у компании уже был корпус аграного беспилотника, который летал над украинскими полями уже 8 лет. Однако "начинку" БПЛА пришлось модифицировать под нужды военных.

Сейчас "Эльф" может работать в двух режимах. Первый режим – это режим фотолета, при котором БПЛА программируют на определенный курс полета и уже после облета снимают данные с его камеры. Второй режим – это режим, при котором оператор управляет БПЛА и видит данные с камеры в реальном времени.

По словам партнера ELF Systems Дениса Чухлиба, основными преимуществами беспилотника "Эльф" над его аналогами есть цена, надежность, легкость запуска и возможность ремонта в полевых условиях. Одной из конструктивных особенностей беспилотника является то, что при старте и посадке камера находится в верхней части. В полете БПЛА меняет переворачивающуюся на 180 градусов и уже так ведет съемку. Это позволяет минимизировать повреждение столь важной части дрона как линза.

Беспилотник "Эльф"

Однако главной "фишкой" этого БПЛА, по словам разработчиков, является то, что его почти невозможно перехватить антидронными ружьями и большинством российских средств радиоэлектронной борьбы. А сам "Эльф" может обнаруживать средства радиоэлектронной борьбы противника и отправлять оператору данные об их местонахождении с точностью до 500 метров.

При переоснащении "Эльфа" под нужды военных разработчики встроили в его корпус систему спутниковой навигации GNSS. Комплекс базируется на современных решениях канадских компаний NovAntel Inc и Tallysman Wireless. В качестве приемника используется надежный многочастотный и многосистемный модуль со специальным алгоритмом высокой доступности. Вместе с сверхлегкой антенной типа Helix это позволяет обеспечить точность определения потоковых координат даже в условиях работы враждебной РЭБ.

Эльф невозможно перехватить антидронными ружьями и почти всеми имеющимися у россиян средствами радиоэлектронной борьбы. Единственное, что может повредить нашему БПЛА это новейшая российская система радиоэлектронной разведки Синтез, которых у россиян по нашим данным очень мало, около трех единиц. Однако для обезвреживания нашего беспилотника "Синтеза" придется вести БПЛА 10 км, что позволит определить местонахождение установки и ее дальнейшую ликвидацию", - говорит Чухлеб.

Доработанный под нужды армии БПЛА осенью прошел испытания на полигоне, а уже в октябре совершил свой первый полет над российским Белгородом. Во время этого полета беспилотник засек сигнал, похожий на российскую военную радиолокационную станцию, но позже оказалось, что по этим координатам находится ракетная установка С-300, которую вскоре удалось уничтожить.

От волонтерства к оборонному предприятию

История переоснащения аграрного беспилотника под нужды военных – это история скорее о волонтерстве, а не о бизнесе. ELF Systems. Сейчас компания живет за счет сбережений, накопленных ее владельцами за 8 лет работы на агросектор.

Производят БПЛА Эльф небольшой командой в 15 рабочих, в основном это конструкторы и инженеры. Сейчас предприятие производит 15 БПЛА "Эльф" в месяц, а в ближайшее время будет производить 30 беспилотников. До марта планируется увеличить выпуск разведывательных БПЛА до 50 в месяц. К тому же сейчас тестируются прототипы отечественных дронов-камикадзе, которые, по словам разработчиков, будут не хуже импортных аналогов, но будут стоить дешевле.

Данные с камеры БПЛА в небе над Украиной

В настоящее время компания активно ищет возможность привлечения новых инвестиций для расширения производства. Один из младших партнеров Денис Любченко, говорит, что за время войны в модернизацию производства вложили 200 тысяч долларов, а сейчас для расширения производства партнерам нужно еще 250-300 тысяч.

“Мы сейчас ищем еще одного партнера к нам в команду, который мог бы вложить эти средства. В основном ориентируемся не на инвестфонды и крупные компании, а таких же, как и мы предпринимателей-патриотов. Конечно, у нас в планах есть расширение линейки, поэтому в перспективе нам может понадобиться больше денег”, - говорит Любченко.

Производство дронов, несмотря на войну, осталось в Харькове, а партнеры не думают о релокации. Комплектующие для дронов закупают в ЕС и США, откуда их доставляют в Харьков.

Чухлеб говорит, что американские поставщики симпатизируют Украине и часто помогают харьковской компании даже там, где они могли бы этого не делать по коммерческим соображениям.

Поставить беспилотники харьковским военным было не сложно. В Харькове знали ELF Systems и их владельцев, к тому же пригодились контакты наработанные за время волонтерства. Однако когда речь зашла о том, чтобы "Эльфа" взяли на вооружение ВСУ, компании пришлось столкнуться с бюрократическими процедурами.

Есть много бумаг, много инстанций и очень много разговоров. Сейчас мы все еще находимся в процессе прохождения процедур Министерства обороны. Хотя рассказывают, что сейчас все значительно упростилось и раньше было труднее. К тому же, мы работаем исключительно через официальные каналы”, - говорит Любченко.

Однако в будущее партнеры смотрят с оптимизмом. Роль беспилотных летательных аппаратов в военных конфликтах только возрастает, как и растут оборонные расходы стран во всем мире. Так что спрос на новые беспилотники в ближайшем будущем будет расти, как и спрос на управляемые боеприпасы. Поэтому компания, которая после военной агрессии была вынуждена перепрофилироваться на оборонное предприятие, скорее всего останется работать в оборонном секторе даже после окончания войны.