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Соглашение об ископаемых: Украина и США ищут администратора для Инвестиционного фонда восстановления

Украина, США, флаги
Украина и США ищут администратора для Инвестиционного фонда восстановления / Офис президента

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) опубликовала запрос на информацию для определения компании-администратора американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство экономики.

Какие обязанности

Отмечается, что администратор Фонда будет отвечать за технические операции: бухгалтерский учет, документацию, обработку транзакций и соблюдение регуляторных требований. В то же время, все инвестиционные решения будет принимать исключительно Управляющий совет Фонда с равным количеством представителей обеих стран.

В Минэкономики объясняют, что публикация - первый этап отбора квалифицированного партнера и сама по себе не запускает официальный тендер. Квалифицированные украинские компании также могут подать свои предложения в DFC. Окончательный выбор поставщика услуг будет принят единогласно Управляющим советом Фонда, в который войдут по три представителя от США и Украины.

DFC приглашает квалифицированные компании предоставить информацию о своем опыте в:

  • учета и отчетности инвестиционных фондов;
  • обеспечении регуляторного соответствия, включая процедуры проверки клиентов и противодействия отмыванию средств;
  • Обработке инвестиционных транзакций и управлении активами;
  • Внедрение современных технологических платформ для администрирования фондов и т.д.

Обязанности поставщика услуг по администрированию инвестиционного фонда будут включать:

  • предоставление соответствующих услуг;
  • использование надежной технологической платформы с мощными функциями безопасности;
  • экспертиза команды;
  • соответствие и управление рисками, включая протоколы противодействия отмыванию денег и проверке клиентов;
  • разработка графика выполнения работ с четкими ключевыми этапами.

"Американско-украинский Инвестиционный фонд восстановления должен обеспечить финансирование проектов в стратегически важных секторах украинской экономики, в частности, добычи полезных ископаемых, добычи углеводородов и сфере инфраструктуры. Фонд будет способствовать долгосрочному экономическому росту и укреплению Украины", - подчеркивают в Минэкономики.

Заинтересованные компании могут посылать свои ответы до 27 июля 2025 года.

Соглашение с США о недрах

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая   Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения   между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. А 12 мая президент Владимир Зеленский.   подписал закон   о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда с   разработки полезных ископаемых.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Украина готовится объявить конкурс на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Проект может стать пилотным в рамках сотрудничества с американско-украинским фондом восстановления.

Автор:
Светлана Манько