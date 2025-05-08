Рада поддержала ратификацию соглашения о ископаемых между Украиной и США

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о недрах.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За основу и в целом", – написал он, добавив, что за соглашение проголосовали 338 депутатов.

Еще утром Железняк прогнозировал, что "все пройдет спокойно", и документ наберет достаточное количество голосов.

Подписание соглашения и ратификация

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

1 мая Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления".

6 мая Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде ратифицировать документ. Однако на следующий день переголосовало решение. По словам Железняка, в текст было добавлено, что "на момент голосования депутаты не видели текст двух других соглашений, поэтому не несут за них ответственность". Позже была добавлена еще одна правка: "Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины".

Накануне вечером президент Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада должна ратифицировать соглашение о недрах, ведь оно написано так, чтобы отвечать национальным интересам Украины. "Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста. Стратегическое видение Америки – формировать новые экономические партнерства", — подчеркнул он.

До голосования за ратификацию основного соглашения 8 мая депутаты включили в повестку дня и сократили сроки рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс, необходимых для выполнения соглашения о недрах. Рассмотрение этого законопроекта (№13256) будет уже на следующей неделе.

Основные положения сделки