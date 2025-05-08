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Рада поддержала ратификацию соглашения о ископаемых между Украиной и США
8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о недрах.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"За основу и в целом", – написал он, добавив, что за соглашение проголосовали 338 депутатов.
Еще утром Железняк прогнозировал, что "все пройдет спокойно", и документ наберет достаточное количество голосов.
Подписание соглашения и ратификация
Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.
1 мая Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления".
6 мая Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал Верховной Раде ратифицировать документ. Однако на следующий день переголосовало решение. По словам Железняка, в текст было добавлено, что "на момент голосования депутаты не видели текст двух других соглашений, поэтому не несут за них ответственность". Позже была добавлена еще одна правка: "Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины".
Накануне вечером президент Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада должна ратифицировать соглашение о недрах, ведь оно написано так, чтобы отвечать национальным интересам Украины. "Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста. Стратегическое видение Америки – формировать новые экономические партнерства", — подчеркнул он.
До голосования за ратификацию основного соглашения 8 мая депутаты включили в повестку дня и сократили сроки рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс, необходимых для выполнения соглашения о недрах. Рассмотрение этого законопроекта (№13256) будет уже на следующей неделе.
Основные положения сделки
- Создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются вместе.
- Фонд – это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.
- Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь.
- В первые 10 лет доходы фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.
- Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или платы". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.
- Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.
- В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.
- Доходы фонда не облагаются США и Украиной. Экспортируемые в США критические ископаемые не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает возможности для развития торговли.
- Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.