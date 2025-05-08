Что на самом деле предполагает соглашение с США о недрах: разъяснение от Минэкономики

Министр экономики Юлия Свириденко и ее заместители Тарас Качка и Алексей Соболев разъяснили спорные моменты о межправительственном Соглашении о создании инвестиционного фонда между Украиной и США.

В интервью Forbes Ukraine они рассказали о бессрочности договоренностей, распределении доходов и их налогообложении, статусе двух других неподписанных документов, а также есть ли в соглашении гарантии безопасности.

Бессрочность сделки и инвестиции

Соглашение бессрочно, но каждые 10 лет Украина и США будут пересматривать ее целесообразность. По словам Алексея Соболева, это не означает, что несколько поколений украинцев будут отдавать долги американцам. Украина инвестирует часть доходов от новых рентных и лицензионных платежей в свою экономику. Прибыль от инвестиций будет распределяться между Украиной и США после первых 10 лет работы фонда.

Фонд имеет нулевое налогообложение

Поступления и выплаты из фонда освобождены от налогообложения как в Украине, так и в США. Однако все другие операции фонда, например инвестиции в частные компании, облагаются налогом на общих коммерческих условиях. Никакие специальные налоговые льготы для бизнеса, получающего финансирование из фонда, не предусмотрены.

Финансирование фонда

Идея фонда – привлечь долгосрочные инвестиции в добывающую сферу. Американская военная помощь, которая будет поступать в фонд, будет возвращаться в США за счет будущих доходов фонда, а не части украинских взносов. И только спустя 10 лет. Первый вклад Украины, вероятно, поступит в текущем году от продажи лицензий на аукционах.

Статус подписанных документов

В Вашингтоне было подписано межправительственное соглашение о создании фонда. Как отметила Юлия Свириденко, это основное соглашение, где зафиксированы ключевые принципы.

После его ратификации парламентом должно быть подписано еще два. Они коммерческие и их составят на уровне DFC (Международная финансовая корпорация развития США) и агентства ГЧП (государственно-частного партнерства): соглашение об ограниченном партнерстве и соглашение о Limited Liability Company – ООО, которое будет выступать генеральным партнером в фонде.

Получит ли США львиную долю прибыли

По словам Соболева, структура фонда предполагает, что если вклад США будет больше, это будет засчитываться как акции класса "А", по которым прибыль будет распределяться в первую очередь. Только после этого будет распределено по акциям "Б". Помимо первоочередных взносов и Украина, и США могут вносить дополнительные.

Будет ли фонд отдавать предпочтение американским компаниям

Представители Минэкономики пояснили, что критика по поводу преимуществ для американских компаний в соглашении о недрах необоснованна. Фонд не будет участвовать в аукционах на лицензии, которые останутся открытыми для всех. Фонд будет инвестировать в компании, уже получившие доступ к недрам, на условиях первого предложения для фонда. Это отвечает нормам ЕС о недискриминации инвесторов. Участвовать смогут разные компании – украинские, французские, немецкие, итальянские, финские и другие.

Безопасные гарантии

По мнению Тараса Качки, соглашение напрямую связано с вопросами безопасности, защитой всех инвестиций. Действия администрации США говорят о том, что они готовы инвестировать уже сейчас. А не после войны. Экономический интерес американцев в Украине – это, в частности, и защита Украины.

Свириденко подчеркнула, что это соглашение по сути поощряет США оказывать больше военной помощи. Плюс это возможность давления на Россию, потому что показывает, что США заходят в Украину и готовы защищать свои активы.

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.