Що насправді передбачає угода зі США про надра: роз'яснення від Мінекономіки

Міністерка економіки Юлія Свириденко та її заступники Тарас Качка та Олексій Соболев роз'яснили спірні моменти про міжурядову Угоду про створення інвестиційного фонду між Україною і США.

В інтерв'ю Forbes Ukraine вони розповіли про безстроковість домовленостей, розподіл доходів та їх оподаткування, статус двох інших непідписаних документів, а також чи є в угоді безпекові гарантії.

Безстроковість угоди та інвестиції

Угода є безстроковою, але кожні 10 років Україна та США переглядатимуть її доцільність. За словами Олексія Соболева, це не означає, що кілька поколінь українців будуть віддавати американцям борги. Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Прибутки від інвестицій розподілятимуться між Україною та США після перших 10 років роботи фонду.

Фонд має нульове оподаткування

Надходження і виплати з фонду звільнені від оподаткування: як в Україні, так і в США. Однак усі інші операції фонду, наприклад, інвестиції у приватні компанії – оподатковуються на загальних комерційних умовах. Жодних спеціальних податкових пільг для бізнесу, що отримає фінансування з фонду, не передбачено.

Фінансування фонду

Ідея фонду – залучити довгострокові інвестиції у видобувну сферу. Американська військова допомога, яка надходитиме в фонд, буде повертатись у США за рахунок майбутніх прибутків фонду, а не частини українських внесків. І лише через 10 років. Перший внесок України, ймовірно, надійде цього року від продажу ліцензій на аукціонах.

Статус підписаних документів

У Вашингтоні була підписана міжурядова угода про створення фонду. Як зазначила Юлія Свириденко, це основна угода, де зафіксовані ключові принципи.

Після ратифікації парламентом мають бути підписані ще два документи. Вони комерційні, і їх укладуть на рівні DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США) та Агенції ДПП (Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства). Йдеться про угоду щодо обмеженого партнерства та угоду про Limited Liability Company – ТОВ, яке виступатиме генеральним партнером у фонді.

Чи отримає США левову частку прибутку

За словами Соболева, структура фонду передбачає, що якщо внесок США буде більшим, це зараховуватиметься як акції класу "А", за якими прибуток розподілятиметься у першу чергу. Лише після цього відбуватиметься розподіл за акціями "Б". Крім першочергових внесків і Україна, і США можуть робити додаткові.

Чи надаватиме фонд перевагу американським компаніям

Представники Мінекономіки пояснили, що критика щодо переваг для американських компаній в угоді про надра є необґрунтованою. Фонд не братиме участі в аукціонах на ліцензії, які залишаться відкритими для всіх. Фонд інвестуватиме в компанії, які вже отримали доступ до надр, на умовах першої пропозиції для фонду. Це відповідає нормам ЄС про недискримінацію інвесторів. Брати участь зможуть різні компанії – українські, французькі, німецькі, італійські, фінські та інші.

Безпекові гарантії

На думку Тараса Качки, угода безпосередньо повʼязана з питаннями безпеки, захистом всіх інвестицій. Дії адміністрації США свідчать про те, що вони готові інвестувати вже зараз. А не після війни. Економічний інтерес американців в Україні — це, зокрема, і захист України.

Свириденко підкреслила, що ця угода, по суті, заохочує США надавати більше військової допомоги. Плюс це можливість тиску на Росію — бо показує, що США заходять в Україну і готові захищати свої активи.

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.