У Трампа пояснили, як угода про надра з Україною вплине на мирні переговори з РФ

Білий дім планує використати угоду про корисні копалини з Україною як інструмент тиску на Росію під час переговорів про припинення вогню.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє "Суспільне".

Інструмент тиску на РФ

За словами американського урядовця, угода про надра є ідеєю самого президента США Дональда Трампа, адже він любить створювати для себе перевагу в переговорах.

"Президент США вважає, що угода принесе кілька результатів. По-перше, це дало б йому більше важелів впливу на російське керівництво, коли настане час звернутися до них. Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України", — наголосив Бессент.

Міністр фінансів підкреслив, що угода має зміцнити економічні та інвестиційні зв'язки між Україною та США. Тому Бессент вважає її "історичною", так як вона демонструє українському народу підтримку США.

"50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам — "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди — економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки", — зауважив Бессент.

Ключові положення угоди

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

Основні положення: