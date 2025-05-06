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У Трампа пояснили, як угода про надра з Україною вплине на мирні переговори з РФ
Білий дім планує використати угоду про корисні копалини з Україною як інструмент тиску на Росію під час переговорів про припинення вогню.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє "Суспільне".
Інструмент тиску на РФ
За словами американського урядовця, угода про надра є ідеєю самого президента США Дональда Трампа, адже він любить створювати для себе перевагу в переговорах.
"Президент США вважає, що угода принесе кілька результатів. По-перше, це дало б йому більше важелів впливу на російське керівництво, коли настане час звернутися до них. Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України", — наголосив Бессент.
Міністр фінансів підкреслив, що угода має зміцнити економічні та інвестиційні зв'язки між Україною та США. Тому Бессент вважає її "історичною", так як вона демонструє українському народу підтримку США.
"50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам — "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди — економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки", — зауважив Бессент.
Ключові положення угоди
Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.
Основні положення:
- Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати.
- Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу.
- Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується "Укрнафти" чи "Енергоатому".
- Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.
- Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс.
- Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду.
- Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада.
- Фонд підтримується урядом США через Міжнародну фінансову корпорацію розвитку США (DFC), яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн.
- Угода надає податкові гарантії. Так, доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.