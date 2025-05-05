Бажання приховати правду: Гетманцев закликає оприлюднити всі документи стосовно угоди про корисні копалини з США

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликає оприлюднити всі документи стосовно так званої "ресурсної" угоди між Україною та США перед її ратифікацією у парламенті.

Про це він написав у своєму Телеграм.

Він зауважив, що народні депутати не можуть нехтувати тим фактом, що Сполучені Штати - ключовий партнер і помічник України у відбитті неспровокованої російської агресії, який може стати одним із ключових інвесторів у відбудову.

Бажання приховати правду

Гетманцев переконаний, що не укладення угоди мало би гірші наслідки для країни, ніж її укладення. Тому він підтримає її ратифікацію.

"Також розумію, що переговори були важкими. Перші проекти угоди, умови в них, дуже відрізнялись від нинішніх. З огляду на те, як йшли переговори ми розуміємо, що не вдалося відстояти повністю все те, на що ми розраховували", - наголосив Гетманцев.

Він додав, що не може прийняти бажання приховати урядовцями правду від українського народу і парламентарів.

"Переконаний народ і Верховна Рада на четвертому році великої війни достатньо зрілі аби з ними не грали у "хованки", намагатись прикрасити реальність своїми презентаціями та переможними дописами у соціальних мережах. Першоджерела включно із технічними умовами, деталями та іншими "тонкими моментами" мають бути опубліковані. Українці вміють читати і аналізувати текст", - наголосив нардеп.

Він додав, що український народ заслуговує право знати правду, якою б вона не була.

Два сценарії розвитку подій

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував результати опитування серед своїх підписників. Він запитав, чи підтримали б ви ратифікацію угоди про копалини у випадку, коли відомий текст лише першого документа.

"Як ви бачите з опитування, мʼяко кажучи трохи дивно без текстів голосувати. Але замість них поки запропонували фракціям зустрітися з Мінекономіки. У "слуг" взагалі фракція буде за пару годин до голосування. Цікаво з чим вони встигнуть там ознайомитись", - зауважує Железняк.

За його словами, є два сценарії розвитку подій:

депутатам дадуть тексти угод, детально пояснять що в них;

спочатку буде зачитування в голос переможних постів від урядовців, а потім як зажди скажуть «Президент вимагає!».

Нардеп переконаний, що вірогідність першого десь 5%, натомість другого - 95%.

Зауважимо, ратифікація угоди між Україною та США у сфері корисних копалин запланована Верховною Радою на 8 травня. Депутатів збирають на позачергове засідання парламенту.

Ключові положення угоди

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

Основні положення: