- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ратифікація угоди про надра між Україною та США: Рада призначила дату екстреного засідання
Ратифікація угоди між Україною та США у сфері корисних копалин запланована Верховною Радою на 8 травня. Депутатів збирають на позачергове засідання парламенту.
Про це заявив нардеп і голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.
За його словами, є надія, що наступного тижня відбудеться обговорення цього питання на засіданні відповідного комітету.
Своєю чергою нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк додав, що засідання значиться як екстрене.
Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив Верховну Раду ратифікувати угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови до 8 травня.
"Ми були би вдячні, якби парламент встиг до 8 травня ратифікувати. Ми просимо про ратифікацію чим скоріше, але вам визначатися, коли така ратифікація може бути", – сказав прем’єр у парламенті 2 травня під час години запитань до уряду.
Основні положення угоди:
- Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.
- Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.
- Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески, або нова військова допомога.
- У перші 10 років прибутки Фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.
- Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит.
- Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.
- В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.
- Доходи Фонду не оподатковуються Сполученими Штатами та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає унікальні можливості для розвитку торгівлі.
- Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.
- Враховуючи масштабність угоди, потрібні ще й додаткові технічні кроки. Фонд створюється на десятки років, і тому процес його створення – це не один день і не одне рішення.
Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 1 травня Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проєкт закону про ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами щодо створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.
Після ратифікації угоди розпочнеться безпосереднє створення фонду між Українською агенцією ДПП і Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC).