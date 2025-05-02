Ратифікація угоди про надра між Україною та США: Рада призначила дату екстреного засідання

Ратифікація угоди між Україною та США у сфері корисних копалин запланована Верховною Радою на 8 травня. Депутатів збирають на позачергове засідання парламенту.

Про це заявив нардеп і голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, є надія, що наступного тижня відбудеться обговорення цього питання на засіданні відповідного комітету.

Своєю чергою нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк додав, що засідання значиться як екстрене.

Скриншот з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив Верховну Раду ратифікувати угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови до 8 травня.

"Ми були би вдячні, якби парламент встиг до 8 травня ратифікувати. Ми просимо про ратифікацію чим скоріше, але вам визначатися, коли така ратифікація може бути", – сказав прем’єр у парламенті 2 травня під час години запитань до уряду.

Основні положення угоди:

Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.

Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.

Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески, або нова військова допомога.

У перші 10 років прибутки Фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.

Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит.

Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.

В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.

Доходи Фонду не оподатковуються Сполученими Штатами та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає унікальні можливості для розвитку торгівлі.

Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.

Враховуючи масштабність угоди, потрібні ще й додаткові технічні кроки. Фонд створюється на десятки років, і тому процес його створення – це не один день і не одне рішення.

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 1 травня Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проєкт закону про ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами щодо створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.

Після ратифікації угоди розпочнеться безпосереднє створення фонду між Українською агенцією ДПП і Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC).