Угода про корисні копалини підписана: як відреагував український бізнес

30 квітня Київ та Вашингтон підписали угоду про створення Інвестфонду з відбудови України, яка передбачає співпрацю у сфері відновлення інфраструктури, а також партнерство у видобутку корисних копалин. Delo.ua зібрало перші реакції українських бізнесменів та експертів на документ.

Олег Гороховский

Український бізнесмен, банкір, співзасновник компанії Fintech Band та проєктів monobank і британського Koto Олег Гороховский заявив, що угода про копалини є "гарним результатом".

Цитуючи американського бізнес-консультанта Джима Коллінза, який вважає управлінську команду одним із головних успіхів бізнесу, Гороховський зазначив: "Головна характеристика менеджера – результативність! Тільки результат залишається на табло, і лише результат веде до мети та дозволяє дивитися вперед. Юлія Свириденко та її команда принесли результат! На найважливіших проєктах мають бути найрезультативніші менеджери. Так працює у бізнесі. Так може і має працювати в управлінні країною. Нам треба розраховувати на себе".

Валерій Пекар

Бізнесмен, громадський діяч, співзасновник громадянської платформи "Нова країна", віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, президент компанії "Євроіндекс" Валерій Пекар також високо оцінив роботу урядової команди і підписання угоди про корисні копалини: "Неймовірні зусилля української урядової команди врешті завершилися тим, що перший грабіжницький і принизливий варіант угоди перетворився на збалансований і чесний договір про майбутнє спільне інвестування".

Андрій Бродський

Підприємець, промисловець, акціонер, гендиректор гірничодобувної компанії "Велта" та співвласник соціального бізнесу "Велта Медікал" Андрій Бродський, який напередодні був в Держдепартаменті і обговорював способи інвестицій у розвиток сектору критичних матеріалів України, наголосив на важливості підписаної угоди про копалини, необхідності інвестицій в країну та прозорих правилах для всіх учасників ринку.

"Прозорі механізми контролю. Прозорі умови для бізнесу. Отримав запевнення у підтримці. Рухаємось далі. Разом зробимо цю галузь прикладом того, як має працювати сучасний бізнес в Україні. Будемо стабілізувати роботу нашого існуючого підприємства та будувати нові підприємства як в Україні так і у Сполучених Штатах", — підкреслив Бродський.

Андрій Длігач

Підприємець, науковець, громадський діяч, засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, співзасновник "Центру економічного відновлення" Андрій Длігач також позитивно оцінив підписання угоди й роботу команди на чолі з Юлією Свириденко, зокрема її заступника, торгового представника Тараса Качки й посла України в США Оксани Маркарової.

Сергій Фурса

Інвестиційний банкір, фінансовий експерт та публіцист Сергій Фурса стримано відреагував на підписання угоди про копалини: "Підписали і добре". Однак він наголосив на професійності українських перемовників.

"Добре, що у Трампа є тепер папірець, з яким він буде бігати і доводити, який він майстер перемовин. Нам не шкода... А десь в Києві буде тихо посміхатися Тарас Качка і інші українські перемовники. Що спромглися перетворити божевільну по своєму нахабству пропозицію Трампа на прийнятну угоду. Яка не тільки не обтяжує Україну, не принижує українців, але й не заважає європейській інтеграції", – зазначив Фурса.

Водночас він сумнівається в економічному ефекті, який може принести домовленість про спільний із США видобуток українських надр.

"Чи буде від цієї угоду якийсь економічний ефект? Скоріш за все, ні. Можливо, воно стане психологічним фактором підтримки бажання інвестувати в Україну після війни. А, може, і не стане. Але точно це вже не угода про шкоду, це не угода про колоніальну залежність. Це не угода, де ми визнаємо уявний борг, що намалював собі в голові Трампа, і виплачуємо його до кінця своїх днів. Всі ці зазіхання Трампа зникли з фінальної версії. Хоча він і продовжує тепер всім розказувати, що тепер зможе компенсувати витрати американських платників податків. Ну що ж, нехай розповідає", – написав Фурса.

Тимофій Милованов

Український економіст, президент Київської школи економіки та асоційований професор економіки Піттсбурзького університету Тимофій Милованов назвав угоду про корисні копалини політичною і дипломатичною перемогою України.

"Україна змогла захистити свої інтереси в цій угоді! Всі драконівські бажання іншої сторони, попри шалений тиск, який собі складно уявити, були скасовані. І угода виглядає справедливою. Вона також відкриває можливість для нової військової допомоги Україні від США", – зазначив він.

Нагадаємо, угода про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яку підписали напередодні, Юлія Свириденко та її американський колега Скотт Бессент, є лише першим етапом. Вона містить загальні формулювання і має пройти процедуру ратифікації у Верховній Раді. В ній йдеться про десятки стратегічно важливих ресурсів, які можуть стати об’єктом співпраці, зокрема літій, уран, титан, золото, графіт, рідкоземельні метали, нафту й природний газ.