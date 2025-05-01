Соглашение о полезных ископаемых подписано: как отреагировал украинский бизнес

30 апреля Киев и Вашингтон подписали соглашение о создании Инвестфонда по восстановлению Украины, которое предусматривает сотрудничество в сфере восстановления инфраструктуры, а также партнерство по добыче полезных ископаемых. Delo.ua собрало первые реакции украинских бизнесменов и экспертов на документ.

Олег Гороховский

Украинский бизнесмен, банкир, соучредитель компании Fintech Band и проектов monobank и британского Koto Олег Гороховский заявил, что соглашение о ископаемых является "хорошим результатом".

Цитируя американского бизнес-консультанта Джима Коллинза, который считает управленческую команду одним из главных успехов бизнеса, Гороховский отметил: "Главная характеристика менеджера – результативность! Только результат остается на табло, и только результат ведет к цели и позволяет смотреть вперед. Юлия Свириденко и ее команда принесли результат! На важнейших проектах должны быть результативные менеджеры. Так работает в бизнесе. Так может и должно работать в управлении страной. Нам нужно рассчитывать на себя".

Валерий Пекарь

Бизнесмен, общественный деятель с полуоснователь гражданской платформы " Новая страна ", вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, президент компании " Евроиндекс " Валерий Пекарь также высоко оценил работу правительственной команды и подписание соглашения о полезных ископаемых: "Невероятные усилия украинской правительственной команды в конце концов завершились тем, что первый честный договор о будущем совместном инвестировании".

Андрей Бродский

Предприниматель, промышленник, акционер, гендиректор горнодобывающей компании "Велта" и совладелец социального бизнеса "Велта Медикал" Андрей Бродский, накануне находившийся в Госдепартаменте и обсуждавший способы инвестиций в развитие сектора критических материалов Украины , отметил важность подписанного соглашения о ископаемых и необходимости инвестиций в страну.

"Прозрачные механизмы контроля. Прозрачные условия для бизнеса. Получил уверенность в поддержке. Двигаемся дальше. Вместе сделаем эту область примером того, как должен работать современный бизнес в Украине. Будем стабилизировать работу нашего существующего предприятия и строить новые предприятия как в Украине, так и в Соединенных Штатах», — подчеркнул Бродский.

Андрей Длигач

Предприниматель, научный работник, общественный деятель, основатель группы компаний Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board , соучредитель "Центра экономического восстановления" Андрей Длигач также положительно оценил подписание соглашения и работу команды во главе с Юлией Свириденко, в частности, ее заместителя, торгового представителя Тараса Качки и посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, финансовый эксперт и публицист Сергей Фурса сдержанно отреагировал на подписание соглашения о ископаемых: "Подписали и хорошо". Однако он отметил профессиональность украинских переговорщиков.

"Хорошо, что у Трампа есть теперь бумажка, с которой он будет бегать и доказывать, какой он мастер переговоров. Нам не жалко... А где-то в Киеве будет тихо улыбаться Тарас Качка и другие украинские переговорщики. Что сумели превратить сумасшедшее по своей наглости предложение Трампа на приемлемое соглашение. Какое не только мешает европейской интеграции", – отметил Фурса.

В то же время, он сомневается в экономическом эффекте, который может принести договоренность о совместной с США добыче украинских недр.

"Будет ли от этой сделки какой-то экономический эффект? Скорее всего, нет. Возможно, оно станет психологическим фактором поддержки желания инвестировать в Украину после войны. А, может, и не станет. Но точно это уже не соглашение о вреде, это не соглашение о колониальной зависимости. Это не соглашение, где мы признаем мысленный долг, нарисовавший себе в голове. Посягательства Трампа исчезли из финальной версии. Хотя он и продолжает теперь всем рассказывать, что теперь сможет компенсировать расходы американских налогоплательщиков", — написал Фурса.

Тимофей Милованов

Украинский экономист, президент Киевской школы экономики и ассоциированный профессор экономики Питтсбургского университета Тимофей Милованов назвал соглашение о полезных ископаемых политической и дипломатической победой Украины.

"Украина смогла защитить свои интересы в этом соглашении! Все драконовские желания другой стороны, несмотря на бешеное давление, которое сложно представить, были отменены. И соглашение выглядит справедливым. Оно также открывает возможность для новой военной помощи Украине от США", — отметил он .

Напомним, что соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое подписали накануне, Юлия Свириденко и ее американский коллега Скотт Бессент, является лишь первым этапом. Она содержит общие формулировки и должна пройти ратифицированную процедуру в Верховной Раде. В нем говорится о десятках стратегически важных ресурсов, которые могут стать объектом сотрудничества, в частности литий, уран, титан, золото, графит, редкоземельные металлы, нефть и природный газ.