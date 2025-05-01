Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: ключевые положения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, предусматривающее будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Об этом сообщила первый вице-премьер, минстр экономики Юлия Свириденко.

Она подписала соглашение вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в Украину.

"Мы сформировали версию соглашения, предусматривающего взаимовыгодные условия для обоих государств. Это соглашение в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина внесла в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности и восстановлению", - отметила Свириденко.

Ключевые положения соглашения

Министр также рассказала, какие ключевые положения соглашения.

Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно Киев определяет, где и что добывать. Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, так что ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса. Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они и дальше будут принадлежать Украине. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины, а значит, не изменяет ее евроинтеграционный курс. Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд. Законодательные изменения только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должно ратифицировать Верховная Рада. Фонд поддерживается правительством США через агентство Международная финансовая корпорация развития США (DFC), которая будет помогать привлекать инвестиции и технологии в Украину от фондов и компаний из разных стран. Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Так, доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Как будет работать Фонд?

Свириденко уточнила, что соглашение предусматривает, что США вносят вклад в Фонд – как в виде средств, так и в виде помощи, например систем ПВО. Украина же вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Киев также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым.

Фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Фонд может инвестировать только в Украину.

Киев ожидает, что первые 10 лет прибыли и поступления Фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждены дополнительно.

В США заявили, что соглашение демонстрирует приверженность мирному процессу

Как сообщается на сайте министерства финансов США, Вашингтон ожидает скорую реализацию "этого исторического экономического партнерства во благо украинского и американского народов".

"Благодаря неутомимым усилиям президента Трампа, направленным на обеспечение длительного мира, я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, которое начинает американо-украинский инвестиционный Фонд реконструкции", — прокомментировал министр финансов США Скотт.

Он подчеркнул, что "это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа настроена на мир, в центре которого — свободная, суверенная и преуспевающая Украина в долгосрочной перспективе".

"Президент Трамп задумал это партнерство между американским народом и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон к длительному миру и процветанию в Украине. И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, финансировавшему или поставлявшему российскую военную машину, не будет позволено извлечь выгоду из восстановления Украины", — подчеркнул Бессент.

Напомним, как рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее оказанная помощь от Вашингтона.

Первый проект договора, ранее предложенный США, содержал норму, что Украина должна вносить средства от продажи ископаемых в контролируемый американцами фонд до тех пор, пока сумма не покроет американские расходы на помощь Киеву. Президент США Дональд Трамп без ссылок на какие-либо источники называл разные суммы "долга" Украины: от 500 до 300 млрд долларов.

Украина обоснованно настаивала, что они более скромные — 100 млрд, и даже этот "долг" Киев вписывать в соглашение отказывался.