Украина получила от США обновленное соглашение о недрах, существенно отличающееся от предыдущего — Зеленский

США предоставили Украине совершенно новый проект соглашения по поводу полезных ископаемых, который кардинально отличается от предыдущего варианта. Кроме того, Украина не будет признавать американскую военную помощь долгом.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 28 марта, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что украинская сторона должна проверить присланный документ. Юристы должны сравнить все моменты, предложенные на переговорах.

"Некоторое время назад это соглашение получила наш вице-премьер-министр Юлия Свириденко в двустороннем контакте с господином Бесентом (Министр финансов США Скотт Бесент). Она получила этот документ. Она сказала, что комментировать сложно, ведь это совсем другой документ. Там много всего о чем речь не шла. Также появились некоторые вещи, которые стороны уже отвергали", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "это соглашение нужно сравнить, тот ли это документ", также необходимо привлечь юристов на самом высоком уровне, чтобы они проверили все эти соглашения.

"Я буду воспринимать то соглашение, которое официально получила наша сторона. Формат изменен. Давайте мы изучим этот формат и будем говорить. У нас есть Конституция Украины" — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина не признает военную помощь США как долг. По его словам, если в соглашении будут рисковые вещи, об этом сообщат украинцам.

Ключевые пункты нового соглашения

Ранее нардеп Ярослав Железняк обнародовал основные положения нового соглашения, отметив, что это не финальный документ и он еще может быть изменен. По словам нардепа, соглашение предусматривает:

создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето.

соглашение бессрочно, охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых ископаемых как государственными, так и частными компаниями.

вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит предусмотренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.

Если соглашение будет принято, пишет Bloomberg News, то он предоставит США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу важнейших полезных ископаемых. Соглашение предоставит США первую претензию на прибыль, перечисленную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.