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Проект соглашения с США о недрах: о чем узнали в Раде и как отреагировали в правительстве
Украина получила от США текст соглашения о полезных ископаемых, прорабатывает его, постарается достичь консенсуса с американскими партнерами, а до этого считает вредным его комментировать.
Об этом сказала первая вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко в Верховной Раде, пишет "Интерфакс-Украина".
"Это рабочая версия, которая, по сути, отражает позицию юридических американских советников. Мы формируем свою позицию, и сейчас процесс также формализован... Любые публичные дискуссии по поводу текста этого соглашения... наносят только вред переговорам и нам мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами", — сказала она.
По ее словам, как только будет достигнут консенсус, правительство обязательно выйдет с публичной позицией к депутатам Верховной Рады.
США хотят контролировать все основные инвестиции
Согласно проекту документа, полученному Bloomberg News, администрация президента Дональда Трампа требует "права первого предложения" по инвестициям во все инфраструктурные и природные ресурсы в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной.
Если соглашение будет принято, то он предоставит США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу важнейших полезных ископаемых. Соглашение предоставит США первую претензию на прибыль, перечисленную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.
В документе говорится, что США рассматривают "материальные и финансовые преимущества", предоставленные Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, как свой вклад в этот фонд.
По сути, это означает, что администрация Трампа заставит Украину заплатить за всю военную и экономическую поддержку США, оказанную с начала войны, прежде чем Киев получит любую прибыль из фонда партнерства.
Основные положения нового соглашения
Вчера нардеп Ярослав Железняк обнародовал основные положения нового соглашения, отметив, что это не финальный документ и он еще может быть изменен.
"Управление 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето. Речь уже идет обо всех ископаемых. То есть там и нефть, и газ, и новые и существующие. По всей территории Украины. Речь о добыче и государственными, и частными кампаниями. Деньги конвертируются сразу в валюту. Деньги фонда выводятся за границу. как.
Он добавил, что вклад США уже предоставлена украинской стороне помощь с 2022 года. "И они могут по своему решению получать прибыль. А получают они "роялти" из фонда первые (а затем Украина) +4%. Бессрочно действует соглашение. Изменения только с разрешения американцев... Ничего о гарантиях безопасности. Даже намеки", – добавил нардеп.
Напомним, в середине марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министерша юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова подписать соглашение о минеральных ресурсах из США в любое время.