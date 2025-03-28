Проєкт угоди зі США про надра: про що дізналися в Раді та як відреагували в уряді

Україна отримала від США текст угоди про корисні копалини, опрацьовує його, намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами, а до того вважає шкідливим її коментувати.

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Про це сказала перша віце-прем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

"Це робоча версія, яка, по суті, відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію, і зараз процес також формалізований... Будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди... завдають тільки шкоди перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами", - сказала вона.

За її словами, як тільки буде досягнуто консенсусу, уряд обов'язково вийде з публічною позицією до депутатів Верховної Ради.

США хочуть контролювати всі основні інвестиції

Згідно з проєктом документа, який отримав Bloomberg News, адміністрація президента Дональда Трампа вимагає "права першої пропозиції" щодо інвестицій у всі інфраструктурні проєкти та проєкти природних ресурсів у рамках переглянутої угоди про партнерство з Україною.

Якщо угода буде прийнята, то вона надасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проєкти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, нафту і газ, а також видобуток найважливіших корисних копалин. Угода надасть США першу претензію на прибутки, перераховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватись Вашингтоном.

В документі зазначено, що США розглядають "матеріальні та фінансові переваги", надані Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, як свій внесок до цього фонду.

По суті, це означатиме, що адміністрація Трампа змусить Україну заплатити за всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни, перш ніж Київ отримає будь-який прибуток із фонду партнерства.

Основні положення нової угоди

Учора нардеп Ярослав Железняк оприлюднив основні положення нової угоди, зазначивши, що це не фінальний документ і його ще може бути змінено.

"Управління 5 людей, 3 з них від США з повним правом вето. Мова вже йде про всі копалини. Тобто там і нафта, і газ, і І нові і існуючи. По всій території України. Мова про видобуток і державними, і приватними кампаніями. Гроші конвертуються одразу у валюту. Гроші фонду виводяться за кордон. Якщо раптом по причині з нашої сторони щось не дійшло – доплачуємо", – написав Железняк.

Він додав, що внесок США – вже надана українській стороні допомога з 2022 року. "І вони можуть за своїм рішення отримувати прибуток. А отримують вони "роялті" з фонду перші (а потім Україна) +4%. Безстроково діє угода. Зміни тільки з дозволу американців... Нічого про гарантії безпеки. Навіть натяки", – додав нардеп.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко каже, що проєкт угоди між Україною та США про надра не є міжнародно-правовим договором.

"Якщо це дійсно серйозна пропозиція з боку американської адміністрації, то тоді виникають серйозні проблеми. Він навіть і називається дуже цікаво United States Ukraine Reconstruction Investment Fund, а далі підзаголовок A Delaware Limited Partnership. Тобто, йдеться про створення юридичної особи за американським правом, точніше, за правом штату Делавер. Це аж ніяк не міжнародний договір. Це виглядає, як типовий американський контракт", - сказав Мережко на брифінгу.

За його словами, між Києвом та Вашингтоном була домовленість про підготовку рамкової угоди про надра, щоб надалі опрацювати повноцінний міжнародний договір, а зараз "пропонується абсолютно несподіваний текст якогось контракту, який не є міжнародним договором, який не відповідає праву України, тому що він написаний з точки зору права Сполучених Штатів".

Нагадаємо, в середині березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова підписати угоду щодо мінеральних ресурсів із США будь-коли.