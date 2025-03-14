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Угода про копалини готова, але США ще не визначилися з умовами підписання – Стефанішина
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова підписати угоду щодо мінеральних ресурсів із США будь-коли.
Про це вона сказала журналістам в кулуарах Саміту експортерів Forbes в Києві у п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".
За її словами, переговори щодо тексту документа завершені, і жодних змін до нього не вносять.
"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті. Американська сторона не визначилась з тим, коли, в яких умовах вони хочуть її підписати на даному етапі. Україна готова до підписання будь-коли", – сказала Стефанішина.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що угода про мінеральні ресурси є вигідною для обох сторін. Водночас він зазначив, що Вашингтон не розглядає цей документ як гарантію безпеки для України.
Нагадаємо, що після суперечки у Біломі домі, підписати угоду про копалини не вдалося. Згодом Зеленський підкреслив, що зустріч у Білому домі не виправдала очікувань і пройшла не так, як планувалося.
Також він заявив, що Україна готова підписати анонсовану угоду зі США про видобуток корисних копалин, але потребує гарантій безпеки з американского боку.
Через кілька днів, адміністрація президента США Дональда Трампа, яка призупинила підписання угоди з Україною щодо корисних копалин, заявила, що прагне змінити її умови, оскільки Трамп наполягає на "більшій і кращій угоді".