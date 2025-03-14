- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Соглашение о ископаемых готово, но США еще не определились с условиями подписания – Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министер юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова подписать соглашение о минеральных ресурсах из США никогда.
Об этом она сказала журналистам в кулуарах Саммита экспортеров Forbes в Киеве в пятницу, пишет "Интерфакс-Украина".
По ее словам, переговоры по тексту документа завершены, и никакие изменения в него не вносят.
"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят ее подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию никогда ", — сказала Стефанишина.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что соглашение о минеральных ресурсах выгодно для обеих сторон. В то же время, он отметил, что Вашингтон не рассматривает этот документ как гарантию безопасности для Украины.
Напомним, что после спора в Белом доме, подписать соглашение о ископаемых не удалось. Впоследствии Зеленский подчеркнул, что встреча в Белом доме не оправдала ожиданий и прошла не так, как планировалось.
Также он заявил, что Украина готова подписать анонсированное соглашение с США о добыче полезных ископаемых, но нуждающихся в гарантиях безопасности с американской стороны.
Через несколько дней администрация президента США Дональда Трампа, приостановившая подписание соглашения с Украиной о полезных ископаемых, заявила, что стремится изменить его условия, поскольку Трамп настаивает на "большем и лучшем соглашении".