Соглашение о ископаемых готово, но США еще не определились с условиями подписания – Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министер юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова подписать соглашение о минеральных ресурсах из США никогда.

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Об этом она сказала журналистам в кулуарах Саммита экспортеров Forbes в Киеве в пятницу, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, переговоры по тексту документа завершены, и никакие изменения в него не вносят.

"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят ее подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию никогда ", — сказала Стефанишина.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что соглашение о минеральных ресурсах выгодно для обеих сторон. В то же время, он отметил, что Вашингтон не рассматривает этот документ как гарантию безопасности для Украины.

Напомним, что после спора в Белом доме, подписать соглашение о ископаемых не удалось. Впоследствии Зеленский подчеркнул, что встреча в Белом доме не оправдала ожиданий и прошла не так, как планировалось.

Также он заявил, что Украина готова подписать анонсированное соглашение с США о добыче полезных ископаемых, но нуждающихся в гарантиях безопасности с американской стороны.

Через несколько дней администрация президента США Дональда Трампа, приостановившая подписание соглашения с Украиной о полезных ископаемых, заявила, что стремится изменить его условия, поскольку Трамп настаивает на "большем и лучшем соглашении".