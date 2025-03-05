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Трамп настаивает на новом, более выгодном соглашении о полезных ископаемых с Украиной — СМИ

Трамп настаивает на новом, более выгодном соглашении о полезных ископаемых с Украиной — СМИ
Фото: скриншот

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила подписание соглашения с Украиной о полезных ископаемых и стремится изменить его условия, поскольку Трамп настаивает на "большем и лучшем соглашении".

Об этом пишет CBS News, ссылаясь на ознакомленных с переговорами лиц.

После перепалки в овальном кабинете между Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом, участвовавший в переговорах с Зеленским министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение пока неактивно.

Однако сейчас источники отмечают, что ее условия могут существенно измениться.

По данным CBS, на вторник не было запланировано ни одно подписание соглашения Трампом или его главными советниками. Однако во время выступления перед Конгрессом президент США сообщил, что получил в тот же день письмо от Зеленского, в котором украинский лидер предложил подписать соглашение "в любое удобное для вас время".

Зеленский также подчеркнул, что Украина стремится к миру и готова сотрудничать с администрацией Трампа для его достижения.

Стратегическое значение украинских полезных ископаемых

В настоящее время около 20% территории Украины, в том числе восточный Донбасс и Крым, находятся под российской оккупацией. Эти регионы содержат значительные запасы полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы, необходимые для оборонной, аэрокосмической, технологической и энергетической отраслей.

Украина владеет около 5% мировых запасов редкоземельных металлов. Для сравнения, США, имеющие площадь в 12 раз больше, контролируют только 1-2% таких ресурсов.

Сообщается, что переговоры продолжаются, и США стремятся получить более выгодные условия для себя. В то же время, Украина заинтересована в сотрудничестве, которое поможет развивать добычу стратегических ресурсов и привлекать инвестиции.

Напомним, вчера Зеленский подчеркнул, что   встреча в Белом доме не оправдала ожиданий.

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира... Обидно, что все сложилось именно так. Однако пора действовать правильно. Совместное сотрудничество и коммуникация должны быть конструктивными", — отметил он.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что Киев твердо настроен сохранить и развивать партнерство с США. По его словам, поддержка со стороны США продолжается, и Украина рассчитывает на дальнейшее ее продолжение.

Также он заявил, что   Украина готова подписать анонсированное соглашение с США   о добыче полезных ископаемых, но нуждающихся в гарантиях безопасности с американской стороны.

Автор:
Татьяна Гойденко