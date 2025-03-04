Шмыгаль прокомментировал информацию о прекращении военной поддержки США

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина абсолютно жестко настроена продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами.

Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр отметил, что Украина благодарит США за очень весомую военную поддержку, которая спасла десятки тысяч жизней и помогла стране выстоять против российского агрессора.

При этом Шмыгаль заявил, что такая поддержка продолжается и в Киеве надеются на ее продолжение и в будущем.

"Сегодня эта поддержка есть в Украине, она продолжается", – подчеркнул премьер-министр.

Он также прокомментировал возможность прекращения военной поддержки США, заметив, что Украина "совершенно спокойно всеми имеющимися и доступными дипломатическими каналами будет продолжать спокойную работу" с США, с Конгрессом и администрацией президента Дональда Трампа для того, чтобы Украина и США продолжили борьбу за справедливый, длительный, стабильный мир в Украине.

"Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и уверен, что поддержка от Соединенных Штатов как от мирового лидера одного из крупнейших наших партнеров, который нас поддерживал в течение трех лет, будет продолжаться", — подытожил премьер Украины.

Кроме того, Шмигаль подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы американская поддержка продолжалась вплоть до полного достижения мирного соглашения.

"Но я отмечу соглашения на условиях Украины, как страны-жертвы", — добавил премьер.

В то же время Шмигаль допускает риск по поставкам ракет для Patriot, но уверен, что Украина, США и другие партнеры сделают так, "чтобы этот риск не воплощался".

"Системы ПВО. Все партнеры предоставляют как сами системы, так и ракеты и боеприпасы к ним. У нас есть соответствующие остатки на складах от разных партнеров. Вклад США является существенным, в первую очередь, это касается систем Patriot. Patriot – пока единственная система, способная бороться с российской баллистикой. Риск, о котором вы спрашивали, содержится в этой плоскости обеспечения Patriot: как ремонтами и обслуживанием, так и боеприпасами к Patriot, чтобы защищать Украину от баллистики", - сказал он.

Напомним, иностранные СМИ ранее сообщили, что Трамп приказал прекратить поставки всей военной помощи Украине. По словам высокопоставленного чиновника из Министерства обороны, США прекратят всю текущую военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру.