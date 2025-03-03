В США начинают расследование, куда делись "сотни миллиардов долларов", отправленные Украине

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что попросил Конгресс США расследовать, куда пошли деньги, которые были отправлены на помощь Украине

Директор ФБР инициирует расследование

По мнению главы ФБР, существует много действительно весомых причин для беспокойства, потому что "Украина была известна как место для коррупции и отмывания денег"

"Я попросил Конгресс расследовать, куда пошли эти деньги. Американский народ должен получить ответ, потому что это наши деньги. Это наши налоги", – заявил Патель.

Он добавил, что США не могут "иметь полной веры и доверия" Украине, давая 100 миллиардов долларов.

США не дадут денег Украине

В свою очередь министр торговли США Говард Лютник заявил в эфире Fox News, что Америка не будет предоставлять Украине деньги, если она "не будет стремиться к миру"

"Зеленскому нужно было услышать это напрямую от США, которые финансируют Украину: "Мы не дадим вам денег, если вы не будете стремиться к миру", — подчеркнул Лютник.

По его словам, встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа прошла неудачно, поскольку украинская делегация якобы прибыла "не ради мира".

Кроме того, Трамп сегодня соберет совещание по остановке помощи Украине, пишет New York Times со ссылкой на источники.

На встрече будут в том числе госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Цель - «рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины».

«Среди них — приостановка или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные в период администрации Байдена, сообщил чиновник на условиях анонимности», - пишет издание.

Напомним, находясь с официальным визитом в США, президент Зеленский поссорился с Трампом и досрочно покинул Белый дом.

Также Государственный департамент США на этой неделе прекратил проекты Агентства по международному развитию, которое инвестировало сотни миллионов долларов, чтобы помочь возобновить энергосеть Украины после российских ракетных атак