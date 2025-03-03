У США розпочинають розслідування, куди ділись "сотні мільярдів доларів", відправлені Україні

Очільник ФБР Кеш Патель заявив, що попросив Конгрес США розслідувати, куди пішли гроші, які були відправлені на допомогу Україні

Директор ФБР ініціює розслідування

На думку голови ФБР, існує багато дійсно вагомих причин для занепокоєння, тому що "Україна була відома як місце для корупції та відмивання грошей"

"Я попросив Конгрес розслідувати, куди пішли ці гроші. Американський народ повинен отримати відповідь, тому що це наші гроші. Це наші податки", - заявив Патель.

Він додав, що США не можуть "мати повної віри і довіри" Україні, даючи 100 мільярдів доларів.

США не дадуть грошей Україні

Своєю чергою міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив в ефірі Fox News, що Америка не надаватиме Україні гроші, якщо вона "не буде прагнути миру"

"Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну: "Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути до миру", - наголосив Лютнік.

За його словами, зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа пройшла невдало, оскільки українська делегація прибула нібито "не заради миру".

Крім того, Трамп сьогодні збере нараду щодо зупинення допомоги Україні, пише New York Times з посиланням на джерела.

На зустрічі будуть у тому числі держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет. Мета - "розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України".

"Серед них — призупинення чи скасування американської військової допомоги Україні, включаючи останні постачання боєприпасів та обладнання, санкціоновані та оплачені у період адміністрації Байдена, повідомив чиновник на умовах анонімності", - пише видання.

Нагадаємо, перебуваючи з офіційним візитом у США, президент Зеленський посварився з Трампом і достроково покинув Білий дім.

Також Державний департамент США цього тижня припинив проєкти Агентства з міжнародного розвитку, яка інвестувала сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити енергомережу України після російських ракетних атак