Держдеп згортає підтримку США з відновлення енергомережі України

Державний департамент США цього тижня припинив проєкти Агентства з міжнародного розвитку, яка інвестувала сотні мільйонів доларів, щоб допомогти відновити енергомережу України після російських ракетних атак, повідомив американський телеканал NBC News, посилаючись на двох представників USAID, що працюють у київській місії агентства.

USAID інвестувала сотні мільйонів доларів у допомогу енергетичній мережі України у відновленні після атак з боку Росії.

Масовані атаки на енергетичні об'єкти неодноразово призводили до відключень електроенергії в більшості регіонах України. І саме завдяки підтримці західних партнерів вдалось тимчасово стабілізувати ситуацію, наголошуть журналісти.

«Це значно підриває можливості цієї адміністрації вести переговори про припинення вогню, і це сигналізує Росії, що ми не дбаємо про Україну чи наші минулі інвестиції», — заявив NBC News один із представників USAID, який бере участь у місії в Україні.

Чиновник додав, що "Росія веде двосторонню війну в Україні: військову, а також економічну".

"Вони [росіяни, - ред] намагаються знищити економіку, але USAID відігравав центральну роль у допомозі їй бути стійкою, [включаючи] зміцнення енергетичної мережі… Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи», - наголосив представник організації.

Крім припинення проекту енергетичної безпеки України, USAID також різко скорочує свою присутність в Україні.

До того, як США очолив Дональд Трамп, 64 американських держслужбовців і підрядників служили в Україні для агентства. Нова команда американського президента планує залишити в Україні лише вісім фахівців.

Співрозмовники телеканалу прогнозують, що вихід USAID з України зробить її енергетичну мережу вразливою в розпал зими, оскільки вона найімовірніше зазнає нових масованих нападів російських ракет.

Сьогодні увечері стало відомо, що, перебуваючи з офіційним візотом у США, президент Зеленський посварився з Трампом і достроково покинув Білий дім.

Як повідомляло раніше Delo.ua, адміністрація Трампа почала ліквідацію USAID. Приблизно 4200 її співробітників були відправлені в адміністративну відпустку після того, як минулого тижня федеральний суддя відхилив клопотання профспілок.