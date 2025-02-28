Госдеп сворачивает поддержку США по возобновлению энергосети Украины

Государственный департамент США на этой неделе прекратил проекты Агентства по международному развитию, которое инвестировало сотни миллионов долларов, чтобы помочь возобновить энергосеть Украины после российских ракетных атак, сообщил американский телеканал NBC News, ссылаясь на двух представителей USAID, работающих в киевской миссии агентства.

USAID инвестировала сотни миллионов долларов в помощь энергетической сети Украины в восстановлении после атак со стороны России.

Массированные атаки на энергетические объекты привели к отключениям электроэнергии в большинстве регионов Украины. И именно благодаря поддержке западных партнеров удалось временно стабилизировать ситуацию, подчеркивают журналисты.

«Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует России, что мы не заботимся об Украине или наших прошлых инвестициях», — заявил NBC News один из представителей USAID, участвующий в миссии в Украине.

Чиновник добавил, что "Россия ведет двустороннюю войну в Украине: военную, а также экономическую".

"Они [россияне, — ред] пытаются уничтожить экономику, но USAID играл центральную роль в помощи ей быть устойчивой, [включая] укрепление энергетической сети… Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству во избежание макроэкономического кризиса», — подчеркнул представитель организации.

Помимо прекращения проекта энергетической безопасности Украины USAID также резко сокращает свое присутствие в Украине.

До того, как США возглавил Дональд Трамп, 64 американских госслужащих и подрядчиков служили в Украине для агентства. Новая команда американского президента планирует оставить в Украине всего восемь специалистов.

Собеседники телеканала прогнозируют, что выход USAID из Украины сделает ее энергетическую сеть уязвимой в разгар зимы, поскольку она вероятнее всего подвергнется новым массированным нападениям российских ракет.

Сегодня вечером стало известно, что находясь с официальным визитом в США, президент Зеленский поссорился с Трампом и досрочно покинул Белый дом.

Как сообщало ранее Delo.ua, администрация Трампа приступила к ликвидации USAID. Приблизительно 4200 ее сотрудников были отправлены в административный отпуск после того, как на прошлой неделе федеральный судья отклонил ходатайство профсоюзов.