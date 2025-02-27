"Демонтаж" USAID. Трамп прекращает более 90% выплат иностранной помощи, несмотря на судебные тяжбы

Администрация Трампа заявила, что расторгает более 90% контрактов Агентства США по международному развитию (USAID) на внешнюю помощь и 60 миллиардов долларов общей помощи США по всему миру.

Об этом говорится во внутренней записке, полученной Associated Press, и в материалах одного из этих федеральных исков, отправленных в суд 26 февраля.

"В общей сложности около 5800 грантов USAID были прекращены, а более 500 грантов USAID были удержаны. Общая максимальная стоимость удержанных грантов составляет около 57 млрд долларов", — говорится в заявлении администрации Трампа.

Также в документе говорится, что помимо прекращения действия грантов USAID, "было прекращено действие около 4100 государственных грантов и сохранено около 2700 государственных грантов". 297 решений о выделении средств еще нуждаются в оценке, заявили в администрации Трампа.

Эти пояснения о грантовых программах администрация Трампа направила в суд в рамках иска, обжалующего решение о замораживании иностранной помощи.

Верховный суд вмешался в это дело вечером в среду и временно заблокировал постановление суда, которое требовало от администрации выделить миллиарды долларов иностранной помощи до 23:59 26 февраля. Администрация Трампа сообщила судам, что для удовлетворения запроса судье понадобится "несколько недель".

Ликвидация USAID

Тем временем администрация Трампа продолжает "демонтаж" USAID. Приблизительно 4200 ее сотрудников были отправлены в административный отпуск после того, как на прошлой неделе федеральный судья отклонил ходатайство профсоюзов.

20 января Трамп приказал провести, по его словам, 90-дневный просмотр программ по программе, которые программы иностранной помощи заслуживают продления, и практически сразу прекратил все внешние средства помощи. Замораживание финансирования остановило тысячи финансируемых США программ за границей, а администрация и команды Департамента эффективности правительства Маска уволили большинство сотрудников USAID из-за вынужденных отпусков и увольнений.

24 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился «прекратить работу» по всей иностранной помощи, за исключением сектора Газа и Судана. Позже Дональд Трамп призвал закрыть USAID из-за коррупции и мошенничества. 24 февраля в USAID сообщили, что приступают к процессу "сокращения штата ", в результате которого будет ликвидировано по меньшей мере 1 600 должностей.