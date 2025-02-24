Администрация Трампа уволит 1600 сотрудников USAID, а большинство отправит в отпуска

Администрация президента США Дональда Трампа фактически завершила процесс реорганизации Агентства по международному развитию (USAID), отправив большинство работников в административный отпуск и уволив более 1600 сотрудников в США.

Об этом сообщает АР.

Как отмечается, это решение было принято после того, как в пятницу, 21 февраля, федеральный судья разрешил администрации продолжить реализацию своего плана по увольнению тысяч сотрудников USAID в США и во всем мире. Окружной судья США Карл Николс отклонил просьбу сотрудников продолжать временно блокировать план правительства.

В сообщениях, разосланных работникам USAID, говорится, что по состоянию на 23:59 по восточному времени в воскресенье, 23 февраля 2025 года, весь персонал USAID, работающий по прямому найму, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции (основное руководство и/или специально назначенные программы), будет отправлен в административный отпуск по всему миру.

В то же время USAID сообщило, что начинает процесс "сокращения штата", в результате которого будет ликвидировано по меньшей мере 1 600 должностей. Через несколько часов после этого сообщения отдельные сотрудники начали получать уведомления о своем предстоящем увольнении.

Это еще один этап месячной кампании по ликвидации агентства, включавший закрытие его штаб-квартиры в Вашингтоне и прекращение тысяч программ помощи по всему миру. Трамп и Маск утверждают, что работа USAID является расточительной и продвигает либеральную повестку дня.

Приостановка финансирования USAID

Напомним, в Вашингтоне 3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться о приостановленных сейчас программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет .

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.