Суд в США принял решение о временном разблокировании финансирования USAID

Федеральный судья 13 февраля приказал администрации президента США Дональда Трампа временно отменить трехнедельную заморозку финансирования, которая привела к прекращению американской помощи и развитию в мире.

Об этом пишет AP со ссылкой на указ судьи.

Сообщается, что прекращение финансирования оставило подрядчиков, фермеров и поставщиков в США и во всем мире без сотен миллионов долларов оплаты за уже проделанную работу и привело к масштабным увольнениям среди этих предприятий.

Судья Амир Али издал временный приказ по иску двух организаций – Коалиции по адвокации вакцин против СПИДа и Глобального совета по здравоохранению, представляющих организации здравоохранения, получающих американское финансирование для работы за границей.

В своем приказе Али отметил, что администрация Трампа утверждала, что ей пришлось прекратить финансирование тысяч программ помощи USAID за рубежом, чтобы провести тщательный анализ каждой программы и определить, следует ли ее ликвидировать. Однако он подчеркнул, что в администрации "не предложили никаких объяснений, почему полная приостановка всей утвержденной Конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перечеркнула контракты с тысячами неприбыльных групп, предприятий и других, была рациональной предпосылкой для пересмотра программ".

Постановление также запрещает госсекретарю Марко Рубио и другим официальным лицам Трампа выполнять приказы о прекращении работы, которые администрация Трампа и Маск направила компаниям и организациям, выполняющим приказы о предоставлении иностранной помощи.

Приостановка финансирования USAID

Напомним, в Вашингтоне 3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться о приостановленных сейчас программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.