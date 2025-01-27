Украинский офис USAID останавливает финансирование всех проектов

Украинский офис Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на сотрудника офиса USAID в Киеве.

Отмечается, что финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

В то же время, как сообщил собеседник издания, подробными указаниями, как планируют реализовывать директиву и будут ли исключения, работники пока не владеют.

В пресс-службе USAID "Суспільному" сообщили, что перенаправили запрос в Госдеп США.

Стоит отметить, что USAID в Украине поддерживает восстановление школ, медицинские услуги, ремонт критической энергетической системы.

Напомним, 21 января Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Американские дипломаты призывают сделать исключение для Украины в остановке помощи

Американские дипломаты попросили срочно исключить программы, связанные с Украиной, из программы замораживания иностранной помощи на 90 дней, выданной госсекретарем Госдепа США Марко Рубио, сообщает Financial Times ссылаясь на документы и источники.

Высокопоставленные должностные лица Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента обратились к Рубио с просьбой о полном исключении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине по новой широкомасштабной директиве.

"Пока мы не знаем, будет ли одобрен этот запрос полностью или частично, но пока есть положительные сигналы из Вашингтона", — говорится в электронном письме, направленном сотрудникам USAID в Украине.

Агентство также попросило сотрудников оценить программы "и найти способы более четкой поддержки директивы госсекретаря сделать США более безопасными, сильными и преуспевающими".

Украинские чиновники и представители неправительственных организаций предостерегают, что без соответствующего разрешения от Рубио под угрозой окажутся ключевые программы, в частности, поддержка школ и больниц, а также инициативы по развитию экономической и энергетической инфраструктуры.

Про USAID

United States Agency for International Development (USAID) – агентство США по международному развитию, основанное в 1961 году. Имеет региональные миссии в Центральной и Южной Африке, Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также в Европе.

Как говорится на сайте USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь, а также направило 5 млрд долларов помощи на развитие. Еще 30 миллиардов долларов было выделено в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, агентство инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах по всему миру. В частности, речь идет об экономическом росте и торговле, гуманитарной помощи, образовании, энергетике, инфраструктуре, технологиях и т.д.