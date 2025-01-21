Украина без денег. Трамп остановил все программы поддержки иностранных государств на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Об этом пишет АР.

Международная помощь от США на паузе

В указе Трампа говорится, что "индустрия иностранной помощи и бюрократия не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям" и "служат дестабилизации мира во всем мире путем продвижения идей в иностранных странах, прямо противоположных гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними”.

Трамп заявил, что "никакая дальнейшая иностранная помощь не должна выделяться таким образом, что не отвечает внешней политике президента Соединенных Штатов".

Ранее новоназначенный государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что "каждый доллар, который мы тратим, каждая финансируемая нами программа и каждая проводимая политика должны быть оправданы ответом на три простых вопроса: "Сделает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?".

"Не совсем понятно, как на помощь повлияет указ, поскольку финансирование многих программ уже было выделено Конгрессом и должно быть потрачено, если не потрачено", — комментирует указ АР.

Отметим, что одним из крупнейших получателей американской помощи сейчас Украина.

Как долго Украина сможет продержаться без финансовой помощи от США

Заметим, Дональд Трамп предположил, что, когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такого же количества помощи, как от предыдущей администрации Белого дома.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что у Украины достаточно денег, чтобы сопротивляться российским захватчикам по крайней мере до середины 2025 года, если Трамп прекратит финансовую помощь Киеву.

По словам министра, возможное прекращение помощи является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.