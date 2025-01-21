Україна залишиться без грошей. Трамп зупинив усі програми підтримки іноземних держав на 90 днів

Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Про це пише АР.

Міжнародна допомога від США на паузі

В указі Трампа йдеться про те, що "індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям" і "служать дестабілізації світу в усьому світі шляхом просування ідей в іноземних країнах, які прямо протилежні гармонійним та стабільним відносинам усередині країн та між ними ".

Трамп заявив, що "ніяка подальша іноземна допомога не повинна виділятися таким чином, що не відповідає зовнішній політиці президента Сполучених Штатів".

Раніше новопризначений державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що "кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три простих запитання: "Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?".

"Не зовсім зрозуміло, як на допомогу вплине указ, оскільки фінансування багатьох програм вже було виділено Конгресом і має бути витраченим, якщо не витрачено", - коментує указ АР.

Зауважимо, що одним із найбільших одержувачів американської допомоги наразі є Україна.

Як довго Україна зможе протриматися без фінансової допомоги від США

Зауважимо, Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації Білого дому.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна має достатньо грошей, щоб чинити опір російським загарбникам принаймні до середини 2025 року, якщо Трамп припинить фінансову допомогу Києву.

За словами міністра, можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.