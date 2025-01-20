Трамп оголосив "надзвичайний стан" в американській енергетиці: як відреагували нафтові ринки

Президент США Дональд Трамп під час своєї інавгураційної промови 20 січня оголосив “надзвичайний стан” в американській енергетиці та пообіцяв боротися зі зростанням цін на енергоносії. Це спричинило зниження цін на нафту, оскільки інвестори очікують, що політика нової адміністрації Білого дому буде більш сприятливою до нафтовидобувної галузі, ніж політика адміністрації Джо Байдена.

"Інфляційна криза була спричинена масовими перевитратами та ескалацією цін на енергоносії. І тому сьогодні я також оголошу надзвичайний стан в енергетичній сфері. Ми будемо бурити!" — сказав Трамп.

Як повідомляє видання NBC News з посиланням на нових посадовців Білого дому, надзвичайний стан дасть новому президенту США можливість "розблокувати низку повноважень", що дозволить наростити видобування включно з бурінням в Північному Льодовитому океані, що намагався заблокувати попередній президент Джо Байден.

Нафтові ринки пішли донизу після заяви Трампа

Як повідомляє Reuters, після заяви Трампа світові ціни на нафту пішли донизу. Так, березневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,95 за барель або на 1,2%, до $79,84 за барель, а лютневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $1,3 за барель або на 1,7%, до $76,58 за барель.

Агентство зазначає, що трейдери будуть уважно відслідковувати всі укази президента, які він підпише за наступні 24 години. Очікується, що Трамп також спростить процедуру експорту скрапленого природного газу та скасує мораторій на нові проєкти в цій сфері, який ввів його попередник Джо Байден.

Нагадаємо, після перемоги Трампа на президентських виборах в листопаді 2024 нафтові ринки також відреагували зниженням цін. Експерти прогнозують відмову нового президента США від частини кліматичних амбіцій попередника та розворот енергетичної політики Білого дому в бік більш традиційних секторів, таких як вуглеводні. Але США є далеко не єдиним великим гравцем на глобальному ринку, а нафтові котирування залежатимуть від багатьох факторів.