Більше нафти: як зміняться глобальні ринки після перемоги Трампа на виборах США

Ще напередодні президентських виборів в США нафтові ринки завмерли побоюючись волатильності, яку може спричинити перемога Дональда Трампа . Після того, як переможець став відомим ринки почали реагувати й нафта еталонної марки Brent здешевшала на $2/баррель до $73,49/баррель. Експерти прогнозують відмову нового президента США від частини кліматичних амбіцій попередника та розворот енергетичної політики Білого дому в бік більш традиційних секторів, таких як вуглеводні. Але США є далеко не єдиним великим гравцем на глобальному ринку, а нафтові котирування залежатимуть від багатьох факторів.

Ще перед виборами Трамп резюмував свою енергетичну програму крилатою фразою "Drill, baby, drill" (англ. Бури, крихітко, бури - автором фрази є не Трамп та не його команда. Вперше вона була використана під час виборчої кампанії 2008 року республіканцем Майклом Стілом). Під час передвиборчої гонки кандидат від республіканців пообіцяв широкомасштабне відновлення ліцензування проєктів з нафти та газу ледве не з першого дня як він повернеться до Білого дому. Крім того, в команді Трампа є потужне лоббі нафтогазової галузі, яке штовхатиме нового президента до перегляду кліматичної політики та стимулювання видобутку.

Курс на зниження глобальних цін

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, після того, як Дональд Трамп увійде в Білий дім варто очікувати спрощення ліцензування нафтогазових проєктів та відходу від кліматичних ініціатив його попередників. До того ж стимулювання видобутку вуглеводнів може співпасти з антидемпінговою політикою стосовно китайських електромобілів, щоб нівелювати промислову перевагу в цій галузі Китаю, який Трамп вважає основним конкурентом США. На думку Льоушкіна це вже з початку наступного року штовхатиме глобальні ціни на нафту марки Brent в бік $60/баррель, що є досить комфортним як для американських нафтових компаній, так і для споживачів.

Собівартість в американських видобувників сирої нафти складає $45/барель, тож маржинальність буде для них допустимою навіть при ціні в $55/барель. А от у росіян собівартість видобутку бареля нафти складає $55-58 доларів за барель, тож дрейф глобальних цін в бік позначки $60/баррель буде досить відчутним для їх економіки Дмитро Льоушкін Засовник групи компаній "Прайм"

Директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович каже, що нафтова політика нового президента США стосуватиметься в першу чергу стимулювання попиту та стабільних цін на бензин всередині США. Але на глобальних ринках також ціни залежатимуть від інших гравців зокрема картелю ОПЕК+ (Картель великих експортерів нафти та їх союзники), який наразі проводить політику обмеження видобутку, щоб втримати високими ціни.

Передвиборчі очікування можуть повпливати на ціну, але не є той фундаментальний фактор, який може змінити ситуацію. На глобальних нафтових ринках, де крім США є такі гравці, як Саудівська Аравія, все як і раніше залежатиме від попиту та пропозиції Роман Ніцович Директор з аналітичних досліджень DiXi Group

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка після вступу Трампа на посаду дуже важливою стане його координація з лідерами ОПЕК та посилення дипломатії на Близькому Сході. Наразі інформація про наміри лідерів ОПЕК щодо подальшого обмеження видобутку є досить суперечливою: лунають тези за і проти продовження політики квот.

Для саудитів та їх партерів по ОПЕК ціна Brent нижче $70/барель є не дуже комфортною. Тож, якщо новий президент США захоче знизити глобальні ціни йому буде дуже важливо скоординувати свої зусилля з лідерами цих країн. Наскільки це буде успішним зараз важко сказати Володимир Омельченко Директора енергетичних програм "Центру Разумкова"

Чого чекати українським водіям

Проте українським водіям не варто поспішати радіти, оскільки ряд ініціатив українського уряду спричинить здорожчання пального на українських АЗС. За словами Льоушкіна зараз на підписанні у президента Володимира Зеленського знаходиться закон №11416-д, серед іншого передбачає сплату податку на прибуток для АЗС авансом. Якщо закон почне діяти ціни на заправках бюджетного сегмента можуть зрости на 2 грн/л.

Окрім того, вже проголосований та підписаний президентом закон № 11256-2, що передбачає поступове підвищення акцизів на пальне до рівня країн ЄС. Вже з 1 січня 2025 року акцизи на бензин зростуть з €242,6 до €271,7 за тисячу літрів, а акцизи на дизельне пальне зростуть з €177,6 до €215,8. Тож після Нового року українським водіям варто готуватися до пропорційного здорожчання вартості пального.

Окрім цього наприкінці грудня почне діяти закон про мінімальні запаси нафтопродуктів, що був ухвалений ще в листопаді 2023. Так з 24 грудня 2024 року до 24 грудня 2025 року імпортерам та виробникам треба буде зберігати 3% від річного споживання, або 11-денний запас, протягом другого року мінімальні запаси виростуть вдвічі до 22 денного запасу. І загалом норма про необхідність зберігання запасів на 61 день споживання почне діяти лише через 7 років після того, як закон почне діяти. Це змусить власників мереж АЗС заморожувати додаткові обігові кошти та підвищить собівартість реалізації пального на АЗС, тож не виключено, що вони спробують перекласти ці видатки на кінцевого споживача.

Тож навіть якщо Трампу вдасться домовитись з ОПЕК, а ціни на нафту суттєво знизяться, українські водії можуть цього навіть не помітити, принаймні в перші кілька місяців після початку каденції нового очільника Білого дому.