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Больше нефти: как изменятся глобальные рынки после победы Трампа на выборах США
Еще накануне президентских выборов в США нефтяные рынки замерли опасаясь волатильности, которую может вызвать победа Дональда Трампа. После того, как победитель стал известным, рынки начали реагировать и нефть эталонной марки Brent подешевела на $2/баррель до $73,49/баррель. Эксперты прогнозируют отказ нового президента США от части климатических амбиций предшественника и разворота энергетической политики Белого дома в сторону более традиционных секторов, таких как углеводороды. Но США далеко не единственный крупный игрок на глобальном рынке, а нефтяные котировки будут зависеть от многих факторов.
Еще перед выборами Трамп резюмировал свою энергетическую программу крылатой фразой "Drill, baby, drill" (англ. Буры, крошка, бури — автором фразы не Трамп и не его команда. Впервые она была использована во время избирательной кампании 2008 года республиканцем Майклом Стилом). Во время предвыборной гонки кандидат от республиканцев пообещал широкомасштабное возобновление лицензирования проектов по нефти и газу чуть ли не с первого дня, когда он вернется в Белый дом. Кроме того, в команде Трампа есть мощное лобби нефтегазовой отрасли, которое будет толкать нового президента к пересмотру климатической политики и стимулированию добычи.
Курс на понижение глобальных цен
По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, после того, как Дональд Трамп войдет в Белый дом, следует ожидать упрощения лицензирования нефтегазовых проектов и ухода от климатических инициатив его предшественников. К тому же стимулирование добычи углеводородов может совпасть с антидемпинговой политикой по отношению к китайским электромобилям, чтобы нивелировать промышленное преимущество в этой области Китая, который Трамп считает основным конкурентом США. По мнению Леушкина, это уже с начала следующего года будет толкать глобальные цены на нефть марки Brent в сторону $60/баррель, что достаточно комфортно как для американских нефтяных компаний, так и для потребителей.
Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что нефтяная политика нового президента США будет касаться в первую очередь стимулирования спроса и стабильных цен на бензин внутри США. Но на глобальных рынках цены будут зависеть от других игроков в частности картеля ОПЕК+ (Картель крупных экспортеров нефти и их союзники), который сейчас проводит политику ограничения добычи, чтобы удержать высокими цены.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко после вступления Трампа в должность очень важной станет его координация с лидерами ОПЕК и усиление дипломатии на Ближнем Востоке. Сейчас информация о намерениях лидеров ОПЕК относительно дальнейшего ограничения добычи достаточно противоречива: раздаются тезисы за и против продолжения политики квот.
Чего ждать украинским водителям
Однако украинским водителям не стоит спешить радоваться, поскольку ряд инициатив украинского правительства приведет к удорожанию горючего на украинских АЗС. По словам Леушкина, сейчас на подписании у президента Владимира Зеленского находится закон №11416-д , среди прочего предусматривает уплату налога на прибыль для АЗС авансом. Если закон начнет действовать, цены на заправках бюджетного сегмента могут вырасти на 2 грн/л.
Кроме того, уже проголосован и подписан президентом закон №11256-2, предусматривающий постепенное повышение акцизов на горючее до уровня стран ЕС. Уже с 1 января 2025 года акцизы на бензин вырастут с €242,6 до €271,7 за тысячу литров, а акцизы на дизельное топливо вырастут с €177,6 до €215,8. Поэтому после Нового года украинским водителям следует готовиться к пропорциональному удорожанию стоимости горючего.
Кроме этого, в конце декабря начнет действовать закон о минимальных запасах нефтепродуктов , который был принят еще в ноябре 2023 года. второго года минимальные запасы вырастут вдвое до 22-дневного запаса. В целом норма о необходимости хранения запасов на 61 день потребления начнет действовать только через 7 лет после того, как закон начнет действовать. Это заставит владельцев сетей АЗС замораживать дополнительные оборотные средства и повысит себестоимость реализации горючего на АЗС, так что не исключено, что они попытаются перевести эти расходы на конечного потребителя.
Так что даже если Трампу удастся договориться с ОПЕК, а цены на нефть существенно снизятся, украинские водители могут этого даже не заметить, по крайней мере, в первые несколько месяцев после начала каденции нового главы Белого дома.