Больше нефти: как изменятся глобальные рынки после победы Трампа на выборах США

Еще накануне президентских выборов в США нефтяные рынки замерли опасаясь волатильности, которую может вызвать победа Дональда Трампа . После того, как победитель стал известным, рынки начали реагировать и нефть эталонной марки Brent подешевела на $2/баррель до $73,49/баррель. Эксперты прогнозируют отказ нового президента США от части климатических амбиций предшественника и разворота энергетической политики Белого дома в сторону более традиционных секторов, таких как углеводороды. Но США далеко не единственный крупный игрок на глобальном рынке, а нефтяные котировки будут зависеть от многих факторов.

Еще перед выборами Трамп резюмировал свою энергетическую программу крылатой фразой "Drill, baby, drill" (англ. Буры, крошка, бури — автором фразы не Трамп и не его команда. Впервые она была использована во время избирательной кампании 2008 года республиканцем Майклом Стилом). Во время предвыборной гонки кандидат от республиканцев пообещал широкомасштабное возобновление лицензирования проектов по нефти и газу чуть ли не с первого дня, когда он вернется в Белый дом. Кроме того, в команде Трампа есть мощное лобби нефтегазовой отрасли, которое будет толкать нового президента к пересмотру климатической политики и стимулированию добычи.

Курс на понижение глобальных цен

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, после того, как Дональд Трамп войдет в Белый дом, следует ожидать упрощения лицензирования нефтегазовых проектов и ухода от климатических инициатив его предшественников. К тому же стимулирование добычи углеводородов может совпасть с антидемпинговой политикой по отношению к китайским электромобилям, чтобы нивелировать промышленное преимущество в этой области Китая, который Трамп считает основным конкурентом США. По мнению Леушкина, это уже с начала следующего года будет толкать глобальные цены на нефть марки Brent в сторону $60/баррель, что достаточно комфортно как для американских нефтяных компаний, так и для потребителей.

Себестоимость у американских добытчиков сырой нефти составляет $45/баррель, поэтому маржинальность будет для них допустима даже при цене в $55/баррель. А вот у россиян себестоимость добычи барреля нефти составляет $55-58 долларов за баррель, так что дрейф глобальных цен в сторону отметки $60/баррель будет достаточно ощутим для их экономики. Дмитрий Левшкин Засовщик группы компаний "Прайм"

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что нефтяная политика нового президента США будет касаться в первую очередь стимулирования спроса и стабильных цен на бензин внутри США. Но на глобальных рынках цены будут зависеть от других игроков в частности картеля ОПЕК+ (Картель крупных экспортеров нефти и их союзники), который сейчас проводит политику ограничения добычи, чтобы удержать высокими цены.

Предвыборные ожидания могут повлиять на цену, но не тот фундаментальный фактор, который может изменить ситуацию. На глобальных нефтяных рынках, где кроме США есть такие игроки, как Саудовская Аравия, все по-прежнему будет зависеть от спроса и предложения Роман Ницович Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко после вступления Трампа в должность очень важной станет его координация с лидерами ОПЕК и усиление дипломатии на Ближнем Востоке. Сейчас информация о намерениях лидеров ОПЕК относительно дальнейшего ограничения добычи достаточно противоречива: раздаются тезисы за и против продолжения политики квот.

Для саудитов и их партеров по ОПЕК цена Brent ниже $70/баррель не очень комфортна. Если новый президент США захочет снизить глобальные цены, ему будет очень важно скоординировать свои усилия с лидерами этих стран. Насколько это будет успешным сейчас сложно сказать Владимир Омельченко Директора энергетических программ "Центра Разумкова"

Чего ждать украинским водителям

Однако украинским водителям не стоит спешить радоваться, поскольку ряд инициатив украинского правительства приведет к удорожанию горючего на украинских АЗС. По словам Леушкина, сейчас на подписании у президента Владимира Зеленского находится закон №11416-д , среди прочего предусматривает уплату налога на прибыль для АЗС авансом. Если закон начнет действовать, цены на заправках бюджетного сегмента могут вырасти на 2 грн/л.

Кроме того, уже проголосован и подписан президентом закон №11256-2, предусматривающий постепенное повышение акцизов на горючее до уровня стран ЕС. Уже с 1 января 2025 года акцизы на бензин вырастут с €242,6 до €271,7 за тысячу литров, а акцизы на дизельное топливо вырастут с €177,6 до €215,8. Поэтому после Нового года украинским водителям следует готовиться к пропорциональному удорожанию стоимости горючего.

Кроме этого, в конце декабря начнет действовать закон о минимальных запасах нефтепродуктов , который был принят еще в ноябре 2023 года. второго года минимальные запасы вырастут вдвое до 22-дневного запаса. В целом норма о необходимости хранения запасов на 61 день потребления начнет действовать только через 7 лет после того, как закон начнет действовать. Это заставит владельцев сетей АЗС замораживать дополнительные оборотные средства и повысит себестоимость реализации горючего на АЗС, так что не исключено, что они попытаются перевести эти расходы на конечного потребителя.

Так что даже если Трампу удастся договориться с ОПЕК, а цены на нефть существенно снизятся, украинские водители могут этого даже не заметить, по крайней мере, в первые несколько месяцев после начала каденции нового главы Белого дома.