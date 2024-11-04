- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Нефтяные рынки ожидают результатов выборов в США: какими будут цены на украинских АЗС
Выборы в США 5 ноября уберут фактор неопределенности, сдерживавший глобальные нефтяные рынки. Впрочем, реакция рынка нефти отразится на украинских АЗС только в конце ноября. На украинском рынке главным фактором в течение ноября останется снижение потребления топлива, что побуждает сети АЗС действовать более агрессивно в борьбе за клиента, а обычным водителям позволит выгодно заправиться по акционным ценам.
За прошедшую неделю цены на эталонные марки нефти снизились из-за сдержанного ответа Израиля на иранскую атаку 1 октября, что позволило трейдерам частично нивелировать геополитические риски в регионе, являющемся крупным экспортером сырой нефти. Однако новости, что Иран готовит новый удар по Израилю, привели к росту котировок в конце недели. Еще одним фактором, приведшим к росту цен стала новость, что ОПЕК+ может отложить увеличение добычи нефти, запланированное на декабрь. Вместе с тем, СМИ сообщают, что Саудовская Аравия планирует снизить цены на большинство сортов сырой нефти для клиентов в Азии.
По состоянию на вечер пятницы 1 ноября по сравнению с предыдущим днем декабрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,29 за баррель или на 0,4% до $73,10 за баррель, а декабрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали на $0,23 за баррель или на 0,33% до $69,49 доллара за баррель. За неделю нефть марки Brent подешевела на 4%, а WTI – на 3%.
Восстановление нефтяных котировок также сдерживалось данными о медленном росте рабочих мест в США из-за забастовок рабочих аэрокосмической отрасли и ураганов. Данные о замедлении экономики крупнейшего потребителя нефти в мире вызывают у инвесторов опасения по поводу спроса на сырье. Аналитики ожидают, что в конце этой недели Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базовых пунктов, что должно разогреть американскую экономику. Вместе с тем рынок ожидает результатов выборов в США, которые должны пройти во вторник 5 ноября. Неопределенность результатов выборов привела к тому, что многие инвесторы заняли выжидательную позицию и опасаются брать на себя большие обязательства из-за возможной волатильности.
Маркетмейкеры усиливают позиции в розничном сегменте
По оценке консалтинговой компании "Нафторынок" в начале ноября оптовые цены на дизельное топливо начали расти. Средняя цена дизтоплива в мелком опте по состоянию на 1 ноября по сравнению с 31 октября выросла на 19 коп. октября дизель в опте вырос на 42 коп./л.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Спотовая цена дизтоплива в Европе за неделю снизилась на $4-7/тонна до $668-676/тонна в портах Северо-Западной Европы и до $672-682/тонна в портах Средиземного моря. Однако в конце недели 31 октября по сравнению с 30 октября дизельные котировки выросли в пределах $10-11/тонна.
Средняя цена бензина А-95 по состоянию на 1 ноября по сравнению с 25 октября снизилась на 25 коп./л до 45,98 грн/л. На внутреннем рынке средняя торговая наценка на бензин А-95 на АЗС составила 9,60 грн/л в течение третьей декады октября, что на 5% или на 51 коп./л меньше, чем во второй декаде месяца.
На АЗС бензин и дизель дорожали в сети АЗС Shell, однако, дешевели на АЗС Amic, Chipo, VST, "Катрал". В результате за прошлую неделю цены на бензин А-95 выросли на 1 коп./л до 55,73 грн/л, а цена дизельного горючего выросла на 3 коп./л до 51,66 грн/л.
Следует также отметить, что на выходных 2 и 3 ноября сети ОККО и WOG снова провели акции, в рамках которых снизили цены на АЗС на бензин и дизель на 5 грн/л и на автогаз на 2,5 грн/л. К акции присоединились и другие сети, в том числе "БРСМ-Нафта".
По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, такие акции свидетельствуют о намерении крупных сетей усилить свои позиции в нише заправки обычных водителей, которые обычно заправляются только на выходных. Эти водители обычно считались клиентами бюджетных сетей, поэтому на следующей неделе дискаунтеры будут готовить свои ответные акции.
По его словам, пока предпосылок ожидать существенных колебаний цен на бензин и дизель нет, ситуацию может изменить разве подписание президентом закона о повышении налогов, что потребует у сетей АЗС платить налог на прибыль авансом . В этом случае цены на бензин и дизтопливо в бюджетных сетях могут вырасти на 50 коп./л.
Бизнесмен отмечает, что в сегменте продаж горючего бизнеса объемы реализации снизились на 20% по сравнению с прошлым годом. Низкие объемы продаж ожидаются в течение всего ноября, активизация возможна только в январе, когда возрастут объемы грузоперевозок перед новогодними праздниками.
Таким образом, на этой неделе и в ноябре пока нет предпосылок к существенному колебанию цен. Однако конкуренция за водителя между сетями АЗС будет оставаться довольно ожесточенной в течение всего месяца. Это позволит водителям, которые внимательно следят за акциями, заправиться с выгодой для себя.
Поставки газа в Украину растут, но топливо останется дорогим
По оценке "Нафторынка" в октябре по сравнению с сентябрем объемы импорта LPG в Украину выросли на 36,5% до 70,9 тыс. тонн. Средний суточный объем импорта газа в октябре составил 2,3 тыс. тонн по сравнению с 1,7 тыс. тонн в сентябре. Средняя цена оптовых предложений торговых компаний в Украине за недели уменьшилась на 176 грн/т до 57 512 грн/т ($864/т без налогов).
Цена сжиженного газа на прошлой неделе продолжила расти. На станциях Shell прирост составлял до 20 коп/л, а средняя цена газа в сети составила 35 грн/л. На некоторых АЗС Ukrnafta цена выросла на 50 коп/л до 33,99-34,49 грн/л в зависимости от АЗС, одесский оператор "Катрал" увеличил цену на 40 коп/л до 33,77 грн/л. Подобным образом цены скорректировались другими локальными операторами. В то же время, на АЗС Factor и отдельных АЗС Marshal цены снизились – на 30 коп./л и 20 коп./л соответственно.
По состоянию на вечер пятницы 1 ноября, по сравнению с 25 октября, средняя цена LPG на АЗС выросла на 14 коп./л до 34,67 грн/л.
По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на следующей неделе ожидается незначительное удешевление пропан-бутана в опте. Это связано большим количеством предложений из стран-экспортеров, тогда как еще неделю назад было мало.
По его словам, на этой неделе и вообще в ноябре не стоит ожидать существенных колебаний цены пропан-бутана на АЗС, поскольку в странах-экспортерах сейчас высокий сезон потребления, держащий цены высокими, а низкий объем реализации газа на АЗС сдерживает цены от существенного роста.
Таким образом, цены в ноябре останутся неизменными, однако из-за высокой конкуренции между сетями водители могут рассчитывать на акции, которые позволят им заправиться со скидкой .
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизтопливо, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|57,99
|54,99
|35,99
|WOG
|57,99
|54,99
|35,98
|Socar
|58,99
|55,99
|35,99
|Motto
|53,95
|50,95
|32,95
|БРСМ-Нафта
|53,99
|49,99
|33,49
Данные: приложения сетей АЗС.