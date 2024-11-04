Нефтяные рынки ожидают результатов выборов в США: какими будут цены на украинских АЗС

Выборы в США 5 ноября уберут фактор неопределенности, сдерживавший глобальные нефтяные рынки. Впрочем, реакция рынка нефти отразится на украинских АЗС только в конце ноября. На украинском рынке главным фактором в течение ноября останется снижение потребления топлива, что побуждает сети АЗС действовать более агрессивно в борьбе за клиента, а обычным водителям позволит выгодно заправиться по акционным ценам.

За прошедшую неделю цены на эталонные марки нефти снизились из-за сдержанного ответа Израиля на иранскую атаку 1 октября, что позволило трейдерам частично нивелировать геополитические риски в регионе, являющемся крупным экспортером сырой нефти. Однако новости, что Иран готовит новый удар по Израилю, привели к росту котировок в конце недели. Еще одним фактором, приведшим к росту цен стала новость, что ОПЕК+ может отложить увеличение добычи нефти, запланированное на декабрь. Вместе с тем, СМИ сообщают, что Саудовская Аравия планирует снизить цены на большинство сортов сырой нефти для клиентов в Азии.

По состоянию на вечер пятницы 1 ноября по сравнению с предыдущим днем декабрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,29 за баррель или на 0,4% до $73,10 за баррель, а декабрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали на $0,23 за баррель или на 0,33% до $69,49 доллара за баррель. За неделю нефть марки Brent подешевела на 4%, а WTI – на 3%.

Восстановление нефтяных котировок также сдерживалось данными о медленном росте рабочих мест в США из-за забастовок рабочих аэрокосмической отрасли и ураганов. Данные о замедлении экономики крупнейшего потребителя нефти в мире вызывают у инвесторов опасения по поводу спроса на сырье. Аналитики ожидают, что в конце этой недели Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базовых пунктов, что должно разогреть американскую экономику. Вместе с тем рынок ожидает результатов выборов в США, которые должны пройти во вторник 5 ноября. Неопределенность результатов выборов привела к тому, что многие инвесторы заняли выжидательную позицию и опасаются брать на себя большие обязательства из-за возможной волатильности.

Маркетмейкеры усиливают позиции в розничном сегменте

По оценке консалтинговой компании "Нафторынок" в начале ноября оптовые цены на дизельное топливо начали расти. Средняя цена дизтоплива в мелком опте по состоянию на 1 ноября по сравнению с 31 октября выросла на 19 коп. октября дизель в опте вырос на 42 коп./л.

Спотовая цена дизтоплива в Европе за неделю снизилась на $4-7/тонна до $668-676/тонна в портах Северо-Западной Европы и до $672-682/тонна в портах Средиземного моря. Однако в конце недели 31 октября по сравнению с 30 октября дизельные котировки выросли в пределах $10-11/тонна.

Пользуясь ограниченным предложением на юге страны и ростом цен в ЕС, поставщики в конце недели существенно повысили цены, образуя широкий ценовой диапазон между имеющимися предложениями. Это демонстрирует желаемый уровень и ожидание дальнейшего роста цены на топливо мелким оптом Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок"

Средняя цена бензина А-95 по состоянию на 1 ноября по сравнению с 25 октября снизилась на 25 коп./л до 45,98 грн/л. На внутреннем рынке средняя торговая наценка на бензин А-95 на АЗС составила 9,60 грн/л в течение третьей декады октября, что на 5% или на 51 коп./л меньше, чем во второй декаде месяца.

На АЗС бензин и дизель дорожали в сети АЗС Shell, однако, дешевели на АЗС Amic, Chipo, VST, "Катрал". В результате за прошлую неделю цены на бензин А-95 выросли на 1 коп./л до 55,73 грн/л, а цена дизельного горючего выросла на 3 коп./л до 51,66 грн/л.

Следует также отметить, что на выходных 2 и 3 ноября сети ОККО и WOG снова провели акции, в рамках которых снизили цены на АЗС на бензин и дизель на 5 грн/л и на автогаз на 2,5 грн/л. К акции присоединились и другие сети, в том числе "БРСМ-Нафта".

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, такие акции свидетельствуют о намерении крупных сетей усилить свои позиции в нише заправки обычных водителей, которые обычно заправляются только на выходных. Эти водители обычно считались клиентами бюджетных сетей, поэтому на следующей неделе дискаунтеры будут готовить свои ответные акции.

В ноябре многое будет зависеть от выборов в США, если в случае победы Трампа глобальные цены на нефть снизятся, это скажется на украинском рынке горючего только в конце месяца. Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, пока предпосылок ожидать существенных колебаний цен на бензин и дизель нет, ситуацию может изменить разве подписание президентом закона о повышении налогов, что потребует у сетей АЗС платить налог на прибыль авансом . В этом случае цены на бензин и дизтопливо в бюджетных сетях могут вырасти на 50 коп./л.

Бизнесмен отмечает, что в сегменте продаж горючего бизнеса объемы реализации снизились на 20% по сравнению с прошлым годом. Низкие объемы продаж ожидаются в течение всего ноября, активизация возможна только в январе, когда возрастут объемы грузоперевозок перед новогодними праздниками.

Таким образом, на этой неделе и в ноябре пока нет предпосылок к существенному колебанию цен. Однако конкуренция за водителя между сетями АЗС будет оставаться довольно ожесточенной в течение всего месяца. Это позволит водителям, которые внимательно следят за акциями, заправиться с выгодой для себя.

Поставки газа в Украину растут, но топливо останется дорогим

По оценке "Нафторынка" в октябре по сравнению с сентябрем объемы импорта LPG в Украину выросли на 36,5% до 70,9 тыс. тонн. Средний суточный объем импорта газа в октябре составил 2,3 тыс. тонн по сравнению с 1,7 тыс. тонн в сентябре. Средняя цена оптовых предложений торговых компаний в Украине за недели уменьшилась на 176 грн/т до 57 512 грн/т ($864/т без налогов).

На оптовые цены давит снижение реализации на АЗС из-за сокращения разницы цен LPG и бензина. Трейдеры пока не спешат снижать цены из-за подорожания импорта в течение октября Дмитрий Глумов Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок"

Цена сжиженного газа на прошлой неделе продолжила расти. На станциях Shell прирост составлял до 20 коп/л, а средняя цена газа в сети составила 35 грн/л. На некоторых АЗС Ukrnafta цена выросла на 50 коп/л до 33,99-34,49 грн/л в зависимости от АЗС, одесский оператор "Катрал" увеличил цену на 40 коп/л до 33,77 грн/л. Подобным образом цены скорректировались другими локальными операторами. В то же время, на АЗС Factor и отдельных АЗС Marshal цены снизились – на 30 коп./л и 20 коп./л соответственно. По состоянию на вечер пятницы 1 ноября, по сравнению с 25 октября, средняя цена LPG на АЗС выросла на 14 коп./л до 34,67 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на следующей неделе ожидается незначительное удешевление пропан-бутана в опте. Это связано большим количеством предложений из стран-экспортеров, тогда как еще неделю назад было мало.

Увеличение предложения связано с вышедшим из ремонта Мажейкяйским НПЗ Orlen Lietuva из которого сразу пошли предложения как по прямым контрактам, так и от литовских трейдеров. Но розница не имеет предпосылок для удешевления Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По его словам, на этой неделе и вообще в ноябре не стоит ожидать существенных колебаний цены пропан-бутана на АЗС, поскольку в странах-экспортерах сейчас высокий сезон потребления, держащий цены высокими, а низкий объем реализации газа на АЗС сдерживает цены от существенного роста.

Таким образом, цены в ноябре останутся неизменными, однако из-за высокой конкуренции между сетями водители могут рассчитывать на акции, которые позволят им заправиться со скидкой .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 54,99 35,99 WOG 57,99 54,99 35,98 Socar 58,99 55,99 35,99 Motto 53,95 50,95 32,95 БРСМ-Нафта 53,99 49,99 33,49

Данные: приложения сетей АЗС.