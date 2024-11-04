Нафтові ринки очікують результатів виборів в США: якими будуть ціни на українських АЗС

Вибори в США 5 листопада, приберуть фактор невизначеності, що стримував глобальні нафтові ринки. Втім реакція ринку нафти відобразиться на українських АЗС лише наприкінці листопада. На українському ринку головним чинником протягом листопада залишиться зниження споживання пального, що спонукатиме мережі АЗС діяти агресивніше в боротьбі за клієнта, а звичайним водіям дасть можливість вигідно заправитись за акційними цінами.

За минулий тиждень ціни на еталонні марки нафти знизились через стриману відповідь Ізраїлю на іранську атаку 1 жовтня, що дозволило трейдерам частково нівелювати геополітичні ризики в регіоні, що є великим експортером сирої нафти. Проте новини про те, що Іран готує новий удар по Ізраїлю призвели до зростання котирувань наприкінці тижня. Ще одним фактором, що призвів до зростання цін стала новина про те, що ОПЕК+ може відкласти збільшення видобутку нафти, заплановане на грудень. Разом з тим ЗМІ повідомляють, що Саудівська Аравія планує знизити ціни на більшість сортів сирої нафти для клієнтів в Азії.

Станом на вечір п'ятниці 1 листопада порівняно з попереднім днем грудневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,29 за барель або на 0,4% до $73,10 за барель, а грудневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здорожчали на $0,23 за барель або на 0,33% до $69,49 долара за барель. За тиждень нафта марки Brent здешевшала на 4%, а WTI — на 3%.

Відновлення нафтових котирувань також стримувалось даними щодо повільного зростання робочих місць в США через страйки робітників аерокосмічної галузі та ураганів. Дані про сповільнення економіки найбільшого споживача нафти у світі викликають в інвесторів побоювання стосовно попиту на сировину. Аналітики очікують, що наприкінці цього тижня Федеральна резервна система знизить відсоткові ставки на 25 базових пунктів, що має розігріти американську економіку. Разом з тим ринок очікує результатів виборів в США, що мають відбутися у вівторок 5 листопада. Невизначеність результатів виборів привела до того, що багато інвесторів зайняли вичікувальну позицію та побоюються брати на себе великі зобов'язання через можливу волатильність.

Маркетмейкери посилюють позиції в роздрібному сегменті

За оцінкою консалтингової компанії "Нафторинок" на початку листопада гуртові ціни на дизельне пальне почали зростати. Середня ціна дизпалива в дрібному гурті станом на 1 листопада порівняно з 31 жовтня зросла на 19 коп./л до 43,09 грн/л. Порівняно з початком жовтня дизель в гурті зріз на 42 коп./л.

Спотова ціна дизпалива у Європі за тиждень знизилась на $4-7/тонна до $668-676/тонна в портах Північно-західної Європи та до $672-682/тонна в портах Середземного моря. Проте наприкінці тижня 31 жовтня, порівняно з 30 жовтня дизельні котирування зросли в межах $10-11/тонна.

Користуючись обмеженою пропозицією на півдні країни та зростанням цін в ЄС, постачальники наприкінці тижня відчутно підвищили ціни, утворюючи широкий ціновий діапазон між наявними пропозиціями. Це демонструє бажаний рівень і очікування подальшого зростання ціни на пальне дрібним гуртом Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

Середня ціна бензину А-95 станом на 1 листопада порівняно 25 жовтня знизилась на 25 коп./л до 45,98 грн/л. На внутрішньому ринку середня торгівельна націнка на бензин А-95 на АЗС склала 9,60 грн/л протягом третьої декади жовтня, що на 5% або на 51 коп./л менше, ніж у другій декаді місяця.

На АЗС бензин та дизель дорожчали в мережі АЗС Shell, проте дешевшали на АЗС Amic, Chipo, VST, "Катрал". В результаті за минулий тиждень ціни на бензин А-95 зросли на 1 коп./л до 55,73 грн/л, а ціна дизельного пального зросла на 3 коп./л до 51,66 грн/л.

Варто також зауважити, що на вихідних 2 та 3 листопада мережі ОККО та WOG знову провели акції в рамках яких знизили ціни на АЗС на бензин та дизель на 5 грн/л та на автогаз на 2,5 грн/л. До акції доєдналися й інші мережі, зокрема "БРСМ-Нафта".

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна такі акції свідчать про намір великих мереж посилити свої позиції в ніші заправки звичайних водіїв, які зазвичай заправляються лише на вихідних. Ці водії зазвичай вважались клієнтами бюджетних мереж, тож на наступному тижні дискаунтери будуть готувати свої акції у відповідь.

В листопаді багато залежатиме від виборів в США, якщо у випадку перемоги Трампа глобальні ціни на нафту знизяться це позначиться на українському ринку пального лише наприкінці місяця Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами поки передумов очікувати на суттєві коливання цін на бензин та дизель немає, ситуацію може змінити хіба підписання президентом закону про підвищення податків, що вимагатиме у мереж АЗС платити податок на прибуток авансом. В такому разі ціни на бензин та дизпаливо в бюджетних мережах можуть зрости на 50 коп./л.

Бізнесмен зазначає, що в сегменті продажів пального бізнесу, обсяги реалізації знизились на 20% порівняно з минулим роком. Низькі обсяги продажів очікуються протягом всього листопада, активізація можлива лише у січні, коли зростуть обсяги вантажних перевезень перед новорічними святами.

Таким чином на цьому тижні та в листопаді поки немає передумов до суттєвого коливання цін. Проте конкуренція за водія між мережами АЗС залишатиметься доволі запеклою протягом всього місяця. Це дозволить водіям, що уважно слідкують за акціями заправитись з вигодою для себе.

Поставки газу в Україну ростуть, але пальне залишиться дорогим

За оцінкою "Нафторинку" у жовтні порівняно з вереснем обсяги імпорту LPG в Україну зросли на 36,5% до 70,9 тис. тонн. Середній добовий обсяг імпорту газу в жовтні склав 2,3 тис. тонн порівняно з 1,7 тис. тонн у вересні. Середня ціна гуртових пропозицій торгівельних компаній в Україні за тижщень зменшилася на 176 грн/т до 57 512 грн/т ($864/т без податків).

На гуртові ціни тисне зниження реалізації на АЗС, через скорочення різниці цін LPG та бензину. Трейдери наразі не поспішають знижувати ціни з огляду на подорожчання імпорту протягом жовтня Дмитро Глумов Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

Ціна скрапленого газу на минулому тижні продовжила зростати. На станціях Shell приріст складав до 20 коп./л, а середня ціна газу в мережі склала 35 грн/л. На деяких АЗС Ukrnafta ціна зросла на 50 коп./л до 33,99-34,49 грн/л залежо від АЗС, одеський оператор "Катрал" збільшив ціну на 40 коп./л до 33,77 грн/л. Схожим чином ціни скоригували інші локальні оператори. Водночас на АЗС Factor і окремих АЗС Marshal ціни знизилися – на 30 коп./л і 20 коп./л відповідно. Станом на вечір п'ятниці 1 листопада порівняно з 25 жовтня середня ціна LPG на АЗС зросла на 14 коп./л до 34,67 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на наступному тижні очікується незначне здешевшання пропан-бутану в гурті. Це пов'язано великою кількістю пропозицій з країн-експортерів, тоді як ще тиждень тому пропозицій було мало.

Збільшення пропозиції пов'язано з тим, що вийшов з ремонту Мажейкяйський НПЗ Orlen Lietuva з якого одразу пішли пропозиції як за прямими контрактами, так і від литовських трейдерів. Але роздріб не має передумов до здешевшання Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За його словами на цьому тижні та загалом в листопаді не варто очікувати суттєвих коливань ціни пропан-бутану на АЗС, оскільки в країнах-експортерах зараз високий сезон споживання, що тримає ціни високими, а низький обсяг реалізації газу на АЗС стримує ціни від суттєвого зростання.

Таким чином, ціни в листопаді залишаться незмінними, проте через високу конкуренцію між мережами, водії можуть розраховувати на акції, які дозволять їм заправитись зі знижкою.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 54,99 35,99 WOG 57,99 54,99 35,98 Socar 58,99 55,99 35,99 Motto 53,95 50,95 32,95 БРСМ-Нафта 53,99 49,99 33,49

Дані: застосунки мереж АЗС.