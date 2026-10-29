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НБУ спростив кредитування підприємств, що відбудовують критичну інфраструктуру після атак РФ

енергетика
Підприємства енергетики та ЖКГ отримають ширший доступ до кредитів / НБУ

Національний банк України ухвалив четвертий пакет заходів для кредитної підтримки економіки в умовах посилення воєнних атак РФ. Правління НБУ внесло зміни до Правил роботи банків під час воєнного стану.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НБУ.

Що передбачають зміни

Новшества сприятимуть розширенню фінансування підприємств, які будують, захищають та відновлюють об’єкти критичної інфраструктури, а також забезпечують населення теплом, світлом і водою.

Нові правила встановлюють особливості врахування застави у формі майнових прав на виручку за контрактами з держорганами та органами місцевого самоврядування.

Зокрема, підвищено коефіцієнти ліквідності застави майнових прав на виручку за такими господарськими договорами для цілей їх урахування під час розрахунку банками розміру кредитного ризику:

  • 0,75 – за договорами, контрагентами та платниками за якими є органи державної влади, а також створені ними організації, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
  • 0,60 – за договорами, контрагентами та платниками за якими є органи місцевого самоврядування, а також створені ними організації, що повністю утримуються за рахунок місцевого бюджету.

Окрім цього, банкам дозволили не застосовувати вимоги щодо диверсифікації таких майнових прав і щодо обов'язкового права продавати чи передавати їх без згоди боржника.

Пільговий режим діятиме протягом воєнного стану та ще 90 днів після його скасування.

НБУ очікує, що це розширить залучення коштів для реалізації завдань із захисту інфраструктури, розбудови розподіленої генерації та безперебійного водо- й теплопостачання.

Ці заходи відповідають Комплексним планам стійкості регіонів і міст, затвердженим РНБО України у березні 2026 року.

Нагадаємо, міжнародні партнери передали Україні 5,6 тис. тонн гуманітарної допомоги для енергетики з початку року. Очікується надходження ще понад тисячі одиниць обладнання, включаючи 767 генераторів та 266 трансформаторів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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