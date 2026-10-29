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НБУ упростил кредитование предприятий, отстраивающих критическую инфраструктуру после атак РФ

энергетика
Предприятия энергетики и ЖКХ получат более широкий доступ к кредитам / НБУ

Национальный банк Украины принял четвертый пакет мер по кредитной поддержке экономики в условиях усиления военных атак РФ. Правление НБУ внесло изменения в Правил работы банков во время военного положения.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Новшества будут способствовать расширению финансирования предприятий, которые строят, защищают и восстанавливают объекты критической инфраструктуры, а также обеспечивают население теплом, светом и водой.

Новые правила устанавливают особенности учета залога в форме имущественных прав на выручку по контрактам с госорганами и органами местного самоуправления.

В частности, повышены коэффициенты ликвидности залога имущественных прав на выручку по таким хозяйственным договорам для целей их учета при расчете банками размера кредитного риска:

  • 0,75 – по договорам, контрагентам и плательщикам по которым являются органы государственной власти, а также созданные ими организации, полностью удерживаемые за счет государственного бюджета;
  • 0,60 – по договорам, контрагентам и плательщикам по которым являются органы местного самоуправления, а также созданные ими организации, которые полностью содержатся за счет местного бюджета.

Кроме этого, банкам разрешили не применять требования относительно диверсификации таких имущественных прав и обязательного права продавать или передавать их без согласия должника.

Льготный режим будет действовать в течение военного положения и еще 90 дней после его отмены.

НБУ ожидает, что это расширит привлечение средств для реализации задач по защите инфраструктуры, распределению генерации и бесперебойному водо- и теплоснабжению.

Эти мероприятия отвечают Комплексным планам устойчивости регионов и городов, утвержденным СНБО Украины в марте 2026 года.

Напомним, что международные партнеры передали Украине 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи для энергетики с начала года. Ожидается поступление еще более тысячи единиц оборудования, включая 767 генераторов и 266 трансформаторов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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