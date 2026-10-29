Средняя зарплата в Украине превысила 33 000 грн: как изменились доходы и где платят больше всего

В сентябре 2026 года средняя зарплата штатных работников в Украине составила 33153 грн. Это на 24,5% больше, чем в сентябре прошлого года и на 4% выше, чем в августе 2026 года. В то же время задолженность по выплате зарплат составила 3,9 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Госстат.

В каких регионах платят больше всего

Самая высокая средняя зарплата в сентябре была в Киеве – 48 994 грн. Далее следуют Луганская область с показателем 37 864 грн и Львовская - 33 802 грн.

Самые низкие зарплаты зафиксировали в Кировоградской области – 23 673 грн, Черниговской – 24 455 грн и Черновицкой – 24 567 грн.

Какие отрасли имеют самые высокие зарплаты

Больше всего в среднем зарабатывали работники сферы информации и телекоммуникаций – 77 924 грн. Самый низкий показатель был в здравоохранении и предоставлении социальной помощи - 21 848 грн.

По сравнению с августом средняя зарплата выросла у большинства видов экономической деятельности. Наибольший рост зафиксировали в образовании – на 28%. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве показатель вырос на 0,3%.

В то же время в ряде отраслей зарплаты снизились на 1,6–8,2%. Это касается, в частности, информации и телекоммуникаций, здравоохранения, финансовой деятельности, гостинично-ресторанного бизнеса, сделок с недвижимостью, а также государственного управления и обороны.

Напомним, в августе средняя зарплата штатных работников в Украине составила 31 892 грн - на 23,1% больше, чем год назад, но на 1,1% меньше, чем в июле.