Только 4% плательщиков обеспечили 88% таможенных поступлений в Украине

За девять месяцев 2026 года в государственный бюджет поступило 648,8 млрд. грн. таможенных платежей. При этом 88% всех поступлений обеспечили всего 3,3 тыс. импортеров — около 4% от общего числа плательщиков, включая граждан.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

В январе-сентябре таможенные платежи платили 32,8 тыс. субъектов ведения хозяйства. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда таких плательщиков было 31,9 тыс.

В то же время суммы платежей росли значительно быстрее количества плательщиков. По данным таможни, крупные компании увеличили уплату таможенных платежей примерно на 30%.

Основную часть поступлений обеспечивает крупный бизнес

Только 3,3 тыс. импортеров сформировали 88% всех таможенных поступлений за девять месяцев.

В то же время, 17,1 тыс. плательщиков уплатили до 1 млн грн каждый. В общей сложности от этой группы в бюджет поступило 5,3 млрд грн.

Еще 12,4 тыс. предприятий уплатили от 1 до 20 млн грн таможенных платежей каждое.

Отдельно 11,4 млрд грн таможенных платежей уплатили граждане.

Напомним, за первое полугодие 2026 года таможня перечислила в бюджет 420,1 млрд грн, что было на 31,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда таможенные платежи уплачивали 28,3 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности.