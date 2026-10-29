UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,59

--0,01

EUR

50,77

--0,09

Наличный курс:

USD

46,50

46,19

EUR

51,71

51,30

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Только 4% плательщиков обеспечили 88% таможенных поступлений в Украине

таможня
Только 4% плательщиков обеспечили 88% таможенных поступлений / Государственная таможенная служба Украины

За девять месяцев 2026 года в государственный бюджет поступило 648,8 млрд. грн. таможенных платежей. При этом 88% всех поступлений обеспечили всего 3,3 тыс. импортеров — около 4% от общего числа плательщиков, включая граждан.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

В январе-сентябре таможенные платежи платили 32,8 тыс. субъектов ведения хозяйства. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда таких плательщиков было 31,9 тыс.

В то же время суммы платежей росли значительно быстрее количества плательщиков. По данным таможни, крупные компании увеличили уплату таможенных платежей примерно на 30%.

Основную часть поступлений обеспечивает крупный бизнес

Только 3,3 тыс. импортеров сформировали 88% всех таможенных поступлений за девять месяцев.

В то же время, 17,1 тыс. плательщиков уплатили до 1 млн грн каждый. В общей сложности от этой группы в бюджет поступило 5,3 млрд грн.

Еще 12,4 тыс. предприятий уплатили от 1 до 20 млн грн таможенных платежей каждое.

Отдельно 11,4 млрд грн таможенных платежей уплатили граждане.

Напомним, за первое полугодие 2026 года таможня перечислила в бюджет 420,1 млрд грн, что было на 31,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда таможенные платежи уплачивали 28,3 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности