Таможенные платежи выросли почти на треть: за первое полугодие в бюджет поступило более 420 млрд грн

В первом полугодии 2026 года в государственный бюджет направлено 420,1 млрд грн таможенных платежей, что на 31,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году такой показатель за 6 месяцев составил 318,5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Всего за первые шесть месяцев таможенные платежи уплатили 28,3 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности. Это на 2,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года, когда деятельность вела 27,7 тыс. плательщиков.

Главную часть финансовых поступлений сформировал крупный бизнес. Всего 2350 импортеров, составляющих 8% от общего количества предприятий, обеспечили 85% всех таможенных пошлин полугодия.

Остальные поступления распределены между малым и средним бизнесом по следующим показателям:

15,3 тыс. плательщиков перечислили до 1 млн грн каждый, что суммарно составило почти 4,8 млрд грн;

10,6 тыс. предприятий уплатили от 1 до 20 млн грн, обеспечив бюджету 53,5 млрд грн.

"Бизнес продолжает ввозить необходимые стране товары, наращивать экспорт, создавать рабочие места и поддерживать экономику", - подчеркнули в ГТСУ.

Напомним, в июне 2026 года государственный бюджет получил рекордные 78,1 млрд грн таможенных платежей. Это самый высокий месячный показатель за весь период действия военного положения и на 37,3% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.